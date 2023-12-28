快訊

要求政治表態！路透：五月天遭陸方施壓 「2024選前發表親中言論」

新竹移工宿舍失火…分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

中職／轉任教練仍勤練重量 高國輝希望體態維持久一點

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
高國輝轉任悍將隊教練，思考更有效率的訓練方法幫助球員。圖／富邦悍將隊提領
高國輝轉任悍將隊教練，思考更有效率的訓練方法幫助球員。圖／富邦悍將隊提領

富邦悍將隊老將高國輝結束11年球員生涯，帶著171轟退休，明年轉任教練，最近還是勤做重量訓練，沒有改變習慣，笑說：「想保持自己的體能，希望體態能維持久一點。」

從球員身分變成教練，高國輝還在適應階段，他表示，由於在同一支球隊，和隊友相處的感覺無法像以前一樣，現在必須用另一個角度思考，如何讓球隊變得更好。

高國輝強調「忙是還好」，目前就是全力幫助球隊，要再思考更有效率的訓練方法幫助球員。

悍將外野手陳真認為高國輝很會因材施教，高國輝表示，其實就是針對不同球員，看要如何訓練比較好，不可能套用在所有人。

轉任教練這段期間，高國輝已有一些心得，他說：「每位球員資質不同，這是最大困難，有人一講就了解，有人必須講得很仔細，才能讓他聽懂，了解你在講什麼。」

悍將教練團除了兩名日籍教練垣內哲也、酒井光次郎，明年增加曾在日本火腿隊任職的稻田直人，強化全隊守備；高國輝表示，之前在北海道見過稻田一次，當時就聽說可能有機會來台，已經先認識他。

高國輝 日本火腿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將新球季再增日籍教練 前火腿稻田直人強化守備

徐生明盃／韓國順天南山奪季軍 教頭神似高國輝

日職／今川優馬秋訓練打頻開轟 開心「台灣傳奇」高國輝誇讚

中職／高國輝到火腿秋訓研習 悍將教頭丘昌榮一起赴日

相關新聞

中職／林威助未來動向受關注 持續進行中信公益活動

中信兄弟隊前總教練林威助轉任顧問，未來動向仍受球迷關注，他持續進行中國信託公益活動，在林威助粉絲團的照片留下開心笑容，呼...

中職／轉任教練仍勤練重量 高國輝希望體態維持久一點

富邦悍將隊老將高國輝結束11年球員生涯，帶著171轟退休，明年轉任教練，最近還是勤做重量訓練，沒有改變習慣，笑說：「想保...

中職／郭永維正式加盟雄鷹 月薪22萬邁向生涯第14季

台鋼雄鷹隊今天正式宣布，已和前樂天桃猿隊野手郭永維簽妥合約，月薪22萬元，背號7號。

中職／悍將新球季再增日籍教練 前火腿稻田直人強化守備

富邦悍將隊備戰明年新球季，教練團確定增加一名日籍教練，悍將領隊林華韋今天表示，過年後統一發布名單，沒什麼特別變動，會有日...

中職／「一直都有接洽雄鷹」 獅隔10年重啟交易換來郭俊麟

統一獅隊備戰新球季動作頻頻，昨天一口氣續約3洋投、公布教練團，還與台鋼雄鷹隊進行交易，用左投江承諺換來右投郭俊麟，獅隊領...

棒球／王彥程、李灝宇為球芽頒獎 強調自律重要

球芽基金獎學金頒獎活動本周再度前往花蓮，特別邀請旅日的樂天金鷲隊投手王彥程與老虎隊的旅美重砲李灝宇回到家鄉花蓮，替得獎小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。