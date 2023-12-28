中職／轉任教練仍勤練重量 高國輝希望體態維持久一點
富邦悍將隊老將高國輝結束11年球員生涯，帶著171轟退休，明年轉任教練，最近還是勤做重量訓練，沒有改變習慣，笑說：「想保持自己的體能，希望體態能維持久一點。」
從球員身分變成教練，高國輝還在適應階段，他表示，由於在同一支球隊，和隊友相處的感覺無法像以前一樣，現在必須用另一個角度思考，如何讓球隊變得更好。
高國輝強調「忙是還好」，目前就是全力幫助球隊，要再思考更有效率的訓練方法幫助球員。
悍將外野手陳真認為高國輝很會因材施教，高國輝表示，其實就是針對不同球員，看要如何訓練比較好，不可能套用在所有人。
轉任教練這段期間，高國輝已有一些心得，他說：「每位球員資質不同，這是最大困難，有人一講就了解，有人必須講得很仔細，才能讓他聽懂，了解你在講什麼。」
悍將教練團除了兩名日籍教練垣內哲也、酒井光次郎，明年增加曾在日本火腿隊任職的稻田直人，強化全隊守備；高國輝表示，之前在北海道見過稻田一次，當時就聽說可能有機會來台，已經先認識他。
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