新北U18／台南市奪亞軍 教頭勉：心目中已是冠軍

新北U18棒球賽台南市隊冠軍戰不敵新北藍隊，以0比10、5局吞敗，但拿下亞軍已是隊史最佳，總教練田家銘直言雖然有點難過，但也有鼓勵球員「在心中你們已經是冠軍」。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰台南市隊與新北藍隊爭冠，台南市隊先發投手林易霆開賽就有狀況，2局1個出局數都沒有抓到就退場，總計投1局被敲4支安打，投出3次四死球保送，失掉5分（4分責失分）吞敗。

台南市隊雖然早早啟動牛棚但無法壓制新北藍隊打線，加上打線無法突破，5局打完提前被結束比賽、拿下亞軍。

台南市隊總教練田家銘坦言，比賽打完之後有點難過，包括昨天的4強、今天的冠軍戰，球員守備都有不穩定的狀況，但這就是比賽經驗。

田家銘也提到，先發投手林易霆先前骨刺開刀，復原歸隊雖然沒有多久，但他也是球隊的主力投手戰力，希望透過這麼比賽讓他找回好感覺，可惜沒能有好的結果。

田家銘表示，賽後有鼓勵球員，這次比賽也是成長的過程，一開始參賽目標是8強，可以打入4強已經很滿意球員表現，也鼓勵球員，在教練團心中已經是冠軍，接下來備戰高中木棒聯賽，目標還是鎖定8強。