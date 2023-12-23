新北U18／蕭齊、張峻瑋聯手壓制 新北藍締造6連霸

新北U18棒球賽冠軍戰新北藍隊兩任投手蕭齊、張峻瑋聯手壓制，打線串連搶分，終場以10比0、5局擊敗台南市隊完成6連霸，蕭齊是冠軍戰勝投、獲選大會MVP。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰由地主新北藍隊與台南市隊交手，新北藍隊派出身高197公分的投手蕭齊先發，蕭齊1局2人出局後因為隊友失誤讓對手上壘，但三振化解危機，2局上讓對手3上3下。

蕭齊3局上續投對台南市隊打者蔡承晉打席，有顆比較偏差的壞球，球從打者身後進壘，4局上1人出局後退場，賽後總教練鄭志強解釋，那顆球不是故意的，是因為蕭齊手指頭破皮影響控球，雖然他想續投，但4局再多投1人次後確定不能再投退場。

蕭齊今天總計投3.1局沒被敲出安打，投出5次三振，張峻瑋接手後援投1.2局被敲3支安打，投出2次三振、1次四壞保送無失分，最快球速154公里，兩任投手聯手壓制無失分。

新北藍隊今天打線發揮，團隊敲出11支安打，劉承佑、蔡琞傑都是單場2安2打點，打線串連搶分、將冠軍留在手中、完成賽會6連霸。

新北藍隊以穀保家商代表參賽，鄭志強今年暑假接任總教練職務、此次力拚連霸坦言壓力大，順利完成6連霸，也是接任總教練後第4冠。

鄭志強表示原總教練周宗志離隊大家都很不捨，但因為彼此默契都很好，教練團都很用心，也特別感謝新北藍領隊、新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂（蔡董），「謝謝蔡董給很多支持和鼓勵」。

蕭齊為冠軍戰勝投，也是鄭志強點名的賽後最有價值球員（MVP），稱讚蕭齊高中3年心態上更成熟，努力往挑戰旅外的目標前進。