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平鎮OB／慶20周年 大學長賴鴻誠謝學弟：讓平鎮被看到

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽，職棒投手賴鴻誠（左）是首屆成員，桃園市棒壘球總顧問張滄彬（右）是催生者。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽，職棒投手賴鴻誠（左）是首屆成員，桃園市棒壘球總顧問張滄彬（右）是催生者。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽，號召約200位校友到場其中不少是職棒明星級球員，賴鴻誠以第一屆校友身分出席，感慨場館進步幅度大，而也因為優秀學弟輩出，讓桃園從棒球沙漠開出平鎮這朵美麗的花。

平鎮高中棒球隊是在2003年成立，當時因新明國中球員畢業後找出路，張滄彬終於找到平鎮願意接手，一路到今天已經20年，光是現役職棒球員就有超過50人來自平鎮。

現任桃園市棒壘球總顧問的張滄彬在今天開幕典禮上，特別拉賴鴻誠上台，感謝他當年願意留下，才有了起頭。賴鴻誠則表示，看到這麼多學弟，自己有想落淚的衝動，「好像一覺醒來，20年就過去了，當時教練嚴厲的訓練，對我們是很大幫助。」

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影

作為首屆成員，賴鴻誠高中時未嘗過奪冠滋味，沒想到球隊成立第3屆就拿下冠軍，還有後續許許多多的冠軍，他說：「很感謝後面有這麼多優秀的學弟，讓平鎮被看到，讓我感到驕傲。」

平鎮高中棒球場從鐵皮屋變成水泥建築，旁邊更多了一座室內打擊練習場，硬體資源甚至比職棒還好，賴鴻誠也表示，有進步是好事，但也要珍惜這些得來不易的資源，選手不能辜負期待。

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽約200位校友到場。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中 賴鴻誠 棒球

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