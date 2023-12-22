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新北U18／劉承佑跑打俱佳有困擾 兩腳鞋主人不同

中央社／ 新北22日電
新北U18棒球賽新北藍劉承佑（圖）22日2安2打點、跑出1次盜壘成功，率隊以5比1擊敗雲林縣，晉級冠軍戰。劉承佑對腳程很有自信，但苦笑說因為跑壘鞋子常壞掉，這個盃賽已跑壞2雙鞋子，笑說現在雙腳鞋子都是跟隊友借的。 中央社
新北U18棒球賽新北藍劉承佑（圖）22日2安2打點、跑出1次盜壘成功，率隊以5比1擊敗雲林縣，晉級冠軍戰。劉承佑對腳程很有自信，但苦笑說因為跑壘鞋子常壞掉，這個盃賽已跑壞2雙鞋子，笑說現在雙腳鞋子都是跟隊友借的。 中央社

新北U18棒球賽新北藍劉承佑2安2打點、跑出1次盜壘成功，率隊以5比1擊敗雲林縣晉級冠軍戰；劉承佑不僅打擊有爆發力，腳程飛快鞋子也壞的快，雙腳鞋子都跟隊友借、鞋碼都不同。

2023年新北國際城市U18棒球請賽今天在新莊棒球場舉行，新北藍隊今天與雲林縣隊交手，新北藍隊2棒打者劉承佑3局敲出安打，靠著安打、失誤跑回分數，4局也有適時安打、一棒送回2分，另外跑出1次盜壘成功，單場2安2打點、表現亮眼。

新北藍隊總教練鄭志強表示，球隊看重劉承佑的打擊能力，一開始讓他打第一棒，但他習慣連續看好球、常常把自己逼到比較緊張的局面，讓他改打2棒，首棒打者上壘、他就可以執行戰術，但之後還是希望他可以扛起球隊開路先鋒第一棒。

劉承佑在去年鋁棒聯賽曾單場雙響砲，鄭志強表示，對鋁棒組球員的要求也是希望他們按照打木棒的感覺打，對於之後銜接木棒更順利，木棒需要技巧性，而劉承佑也是具有爆發力的打者。

高二的劉承佑去年鋁棒聯賽打2轟，今年改打木棒也在南華盃有開轟，他對長打能力有信心，但表示現在不追求長打、想辦法把球打扎實。

今天敲2安貢獻2打點，但劉承佑表示，前幾場比賽打擊的感覺比較好，今天也有一點幸運的成分，先前打一棒時給自己壓力比較大，改打2棒後有調整心態。

劉承佑對腳程也很有自信，但苦笑說因為跑壘鞋子常常壞掉，這個盃賽已經跑壞2雙鞋子，笑著說現在雙腳鞋子跟是跟隊友借的，本來穿31號，因為鞋子都壞了，現在一邊穿隊友何品室融的鞋子、一邊穿隊友陳善宇的鞋子，但兩隻鞋子都不是自己鞋碼，一隻29號、一隻30號。

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