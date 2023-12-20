聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北U18／陳煒誠中繼好投 台北市搶勝但無緣晉級
新北U18棒球賽台北市隊今天靠著陳煒誠中繼4.1局無失分、好投壓制，率隊以5比2擊敗韓國京畿道隊，但同組的台東縣隊擊敗台南市隊，台北市隊無緣晉級。
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台北市隊今天在新莊棒球場與韓國京畿道隊交手，京畿道隊開賽有攻勢，靠著內野安打、盜壘、投手犯規、高飛犧牲打先馳得點，2局上再靠著接連保送、金勇日二壘打再添1分。
台北市隊3局下追分，陳宏宇率先敲出安打、盜上二壘，靠著暴投上三壘，林佾葳內野安打先追回1分，再靠著盜壘、陳恩祈適時安打送回追平分。
台北市隊4局下周翔立敲出三壘打，靠著失誤跑回超前分，5局下靠著保送、安打、保送、陳宏宇安打再添2分保險分。
台北市隊投手陳煒誠今天2局2人出局後接手中繼，投4.1局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制率隊搶勝。
台北市隊教練鍾陳慶國表示，陳煒誠今天表現中規中矩，但可能受到天氣狀況影響，球速沒有發揮，但控球沒有太大的偏差，所以有把局面掌控住。
此批京畿道隊球員中有15人今年來台打過桃園盃，鍾陳慶國表示，先前有對戰過，攻擊滿有力量的，但今天交手感覺可能也有受到天氣狀況影響，對手發揮也沒有很好。
台北市隊此次預賽與韓國京畿道隊、台東縣、台南市同組，台北市戰績1勝1敗1和，另外一場比賽台東縣隊擊敗台南市隊，台東縣2勝1和、台南市隊2勝1敗晉級，台北市隊無緣晉級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言