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新北U18／陳煒誠中繼好投 台北市搶勝但無緣晉級

中央社／ 新北20日電
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台北市隊20日靠著陳煒誠（前）中繼4.1局無失分、好投壓制，率隊以5比2擊敗韓國京畿道隊。（大會提供）中央社
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台北市隊20日靠著陳煒誠（前）中繼4.1局無失分、好投壓制，率隊以5比2擊敗韓國京畿道隊。（大會提供）中央社

新北U18棒球賽台北市隊今天靠著陳煒誠中繼4.1局無失分、好投壓制，率隊以5比2擊敗韓國京畿道隊，但同組的台東縣隊擊敗台南市隊，台北市隊無緣晉級。

2023新北國際城市U18棒球邀請賽台北市隊今天在新莊棒球場與韓國京畿道隊交手，京畿道隊開賽有攻勢，靠著內野安打、盜壘、投手犯規、高飛犧牲打先馳得點，2局上再靠著接連保送、金勇日二壘打再添1分。

台北市隊3局下追分，陳宏宇率先敲出安打、盜上二壘，靠著暴投上三壘，林佾葳內野安打先追回1分，再靠著盜壘、陳恩祈適時安打送回追平分。

台北市隊4局下周翔立敲出三壘打，靠著失誤跑回超前分，5局下靠著保送、安打、保送、陳宏宇安打再添2分保險分。

台北市隊投手陳煒誠今天2局2人出局後接手中繼，投4.1局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制率隊搶勝。

台北市隊教練鍾陳慶國表示，陳煒誠今天表現中規中矩，但可能受到天氣狀況影響，球速沒有發揮，但控球沒有太大的偏差，所以有把局面掌控住。

此批京畿道隊球員中有15人今年來台打過桃園盃，鍾陳慶國表示，先前有對戰過，攻擊滿有力量的，但今天交手感覺可能也有受到天氣狀況影響，對手發揮也沒有很好。

台北市隊此次預賽與韓國京畿道隊、台東縣、台南市同組，台北市戰績1勝1敗1和，另外一場比賽台東縣隊擊敗台南市隊，台東縣2勝1和、台南市隊2勝1敗晉級，台北市隊無緣晉級。

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