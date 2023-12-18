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中職／雄鷹備戰一軍先打145場 洪一中讓全隊繃緊神經

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
雄鷹隊領隊劉東洋（右）、總教練洪一中全力備戰明年一軍首季。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊領隊劉東洋（右）、總教練洪一中全力備戰明年一軍首季。圖／台鋼雄鷹隊提供

亞洲冬季棒球聯盟昨天落幕，中職新軍台鋼雄鷹隊在斗六球場封王，也完成本季所有賽事，接下來重頭戲就是明年邁入一軍賽事，雄鷹領隊劉東洋說：「為了適應一軍場次，今年打了145場比賽，全隊真的很辛苦。」

台鋼結束冬盟冠軍戰後，下次實戰將是明年春訓熱身賽，首場一軍正式比賽則在3月31日對決樂天桃猿隊，新球季也是中職從2009年至今，一軍比賽首次恢復6隊規模。

劉東洋表示，今年從2月19日首場熱身賽開始，到昨天冬盟結束，整整10月包括自辦熱身賽、二軍賽事，對業餘球隊交流賽、冬盟在內，一共進行145場比賽。

味全龍隊2021年重返一軍前，前一季打到8月已經超過90場，到年終場次也破百，雄鷹評估明年一軍場次，早就設定先打145場左右，劉東洋說：「就連秋訓練6休1也是為了因應明年，總教練洪一中認為年輕選手沒問題。」

他表示，洪總領軍讓全隊繃緊神經，所有人凝聚在一起，這對正在打造的新球隊很重要。

另外，雄鷹洋將已經確定兩人簽約，分別是前日職橫濱隊左投笠原祥太郎、昨天在冬盟冠軍戰勝投的小野寺賢人，將在明年春訓報到。

劉東洋強調，外籍陣容不會全是日籍，也會有美洲球員。

雄鷹隊領隊劉東洋（中）、總教練洪一中（左）全力備戰明年一軍首季。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊領隊劉東洋（中）、總教練洪一中（左）全力備戰明年一軍首季。圖／台鋼雄鷹隊提供

冬盟 台鋼雄鷹 中職

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