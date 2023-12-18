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冬盟／台灣第2隊 雄鷹奪冠
中職主辦的亞洲冬季棒球聯盟昨天落幕，新軍台鋼雄鷹隊在冠軍戰打出氣勢，利用日職紅隊投手群不穩，前3局狂攻7分奠定勝基，終場以7：1獲勝，成為台灣第2支在冬盟奪冠的球隊，接下來重頭戲等著迎接明年一軍首季。
雄鷹日籍投手小野寺賢人在冬盟最後一戰投出代表作，先發8.2局被揮出6支安打，失1分奪勝；前旅日投手張奕9局上登板，投兩球解決日職紅隊最後一名打者，在斗六球場留下最完美結局。
過去7屆冬盟賽事，國內球隊唯一封王紀錄是2015年中華培訓隊，今年雄鷹在例行賽9勝3和6敗排名第2，昨天壓軸戲碼在1614名球迷前，讓日職紅隊中斷5連勝，屈居亞軍回家。
雄鷹首局、3局下都打了9人次，分別攻下3分、4分，日職红隊全場動用6名投手，被揮出7支安打，還出現14次四死球，無力挽回戰局，打到9局上才靠桑原秀侍陽春砲破蛋。
雄鷹10月20日扳倒富邦悍將隊，奪下二軍總冠軍，昨冬盟冠軍戰開打前，「大王」王柏融特地前往斗六球場，替隊友加油還送上咖啡，雄鷹不到兩個月再度稱霸。
另外，中職聯隊在季軍戰對決日本社會人隊，打完前8局落後1分，9局上絕地大反攻，連續4支安打攻下3分逆轉戰局，終場4：2獲勝，黃勇傳關鍵一擊攻下兩分打點，成為贏球大功臣。
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