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冬盟／黃勇傳關鍵一擊當英雄 中職扳倒社會人保住季軍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職聯隊獲冬盟季軍。CPBL提供(資料照)
中職聯隊獲冬盟季軍。CPBL提供(資料照)

亞洲冬季棒球聯盟最後一天，中職聯隊、日本社會人隊在季軍戰交手，中職打完前8局落後1分，9局上絕地大反攻，連續4支安打攻下3分逆轉戰局，終場以4：2獲勝，奪下冬盟季軍。

黃勇傳9局上關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，獲選單場MVP。

中職面對日本社會人先發投手高橋佑樹，首局就展開攻勢，開路先鋒曾傳昇揮出二壘打，再靠2棒馬傑森安打掩護，攻下全場第1分。

中職先發投手陳柏豪前4局讓對手掛零，5局下新田旬希揮出二壘打，丸山龍治內野滾地球推進三壘，接著中川智裕安打追成1：1平手。

陳柏豪用94球完成6局任務，被揮出6支安打、3次保送、失1分，優質表現無關勝敗。

日本社會人8局下攻勢再起，清水聖也面對中職中繼投手馮皓，揮出安打再靠失誤攻占二壘，楊孟沅接手投球，内山京祐揮出安打攻下超前分，以2：1領先。

日本社會人全場動用7名投手，9局上佐藤亞蓮登板，被中職逮到反攻機會，何恆佑安打、蔡佳諺二壘打攻占二、三壘，接著黃勇傳代打建功，關鍵安打送回兩名隊友，以3：2超前。

中職打出氣勢，林政華代打又揮出三壘打，護送黃勇傳攻下第4分，終場以兩分之差獲勝；楊孟沅投1局無失分，靠隊友9局上攻下3分，成為勝利投手，舒治浩9局下被揮出1支安打、無失分，拿到救援成功。

日本社會人例行賽13勝1和4敗，在6隊排名第1，今天在最後關頭不敵中職，落居第4。

中職 冬盟

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