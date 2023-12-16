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中職／陳鏞基談高國慶自我要求高 決定退休是很難的決定

中央社／ 彰化16日電
中職統一獅球星陳鏞基（中）16日擔任BE HEROES棒球訓練營總教練指導小球員，對隊友高國慶確定轉任教練感觸深，直言「這是很難的決定」，他也提到高國慶個性開朗，相信轉換身分為教練不會有太大的問題。中央社記者謝靜雯攝 112年12月16日 中央通訊社
中職統一獅球星陳鏞基（中）16日擔任BE HEROES棒球訓練營總教練指導小球員，對隊友高國慶確定轉任教練感觸深，直言「這是很難的決定」，他也提到高國慶個性開朗，相信轉換身分為教練不會有太大的問題。中央社記者謝靜雯攝 112年12月16日 中央通訊社

中職統一獅40歲老經驗好手陳鏞基今天出席棒球訓練營，對隊友高國慶確定轉任教練感觸深直言「這是很難的決定」，也提到高國慶自我要求高，幾乎都是最後一個離開球場的人。

中華職棒統一獅隊45歲老將高國慶確定結束球員生涯、明年起轉任獅隊教練，多年隊友陳鏞基感觸深表示，兩人之前有聊過，也支持高國慶的決定，高國慶有人生規劃，雖然沒辦法在一起當球員，但還是會留在獅隊、只是角色轉換。

陳鏞基提到，從國小開始打球到45歲，相信高國慶做出這個決定也想了很久，這是一個很難的決定，但也提到高國慶的個性開朗，與學弟們的相處沒有距離，相信轉換身分為教練不會有太大的問題。

陳鏞基眼中的高國慶永遠是「最後一個離開球場的人」， 他提到高國慶自我要求很高，每天設定好的課表沒有做完不會離開球場，「我每次都以為我是最後一個了，才發現原來他還在。」

陳鏞基3年合約今年到期，他也在今年打出「回春」好表現，陳鏞基表示，每年都不同，今年嘗試了不同的訓練、改變生活作息得到很好的回饋，也希望能夠持續突破。

陳鏞基表示，合約目前還沒有新進度，今年的好表現相信對接下來談約會有幫助，被問起是否要挑戰高國慶打到45歲的目標，陳鏞基笑說：「我還不敢這樣說，一年一年講，也要看身體狀況」，明年的目標希望維持好表現幫助球隊，也會分享經驗給學弟們，「團隊要好不僅是個人好，是要大家一起好」。

高國慶 陳鏞基 統一獅

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