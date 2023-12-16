冬盟／U23培訓隊排名第6 磨練經驗觀察可用之兵

中央社／ 台北15日電

冬季棒球聯盟U23培訓隊今天與日職白隊6比6打和、培訓隊排名第6；培訓隊戰績雖不出色但目的在磨練經驗，接下來爆米花、大專聯賽、春季聯賽觀察可用之兵、備戰明年U23世界盃棒球賽。

亞洲冬季棒球聯盟因與亞洲棒球錦標賽、大專棒球聯賽（公開一級）等賽事撞期，此次培訓隊由社會隊球員組隊參賽，參賽球員多是年輕、需要經驗磨練的球員，年紀符合明年U23世界盃棒球賽參賽資格。

U23培訓隊今天與日職白隊冬盟5、6名排名賽交手，培訓隊2局上2人出局後鄭俊瑋敲出安打、盜上二壘，再靠著保送、張鐿騰安打跑回團隊第1分，日職白隊投手群有狀況，再接連投出2次四壞保送擠回1分，培訓隊取得2比0領先。

日職白隊3局下靠著前田銀治陽春砲追分，4局下粟飯原龍之介適時二壘打送回追平分；培訓隊5局上再起攻勢，賴俊、陳俊仁接連安打，2人出局後鄭俊瑋敲出內野安打送回團隊超前分，再靠著接連四壞保送擠回第4分。

培訓隊6局上1人出局後黃柏叡、賴俊接連安打，加上對手守備失誤跑回分數，接著再靠保送、雙盜壘跑回團隊第6分；日職白隊展現韌性，8局下追回2分，9局下再添分數，大津綾也敲安送回追平分，根據規定排名賽打和，預賽戰績較佳球隊日職白隊奪第5名，培訓隊排名第6。

U23世界盃培訓隊此次冬盟成績雖然不亮眼，但野手、投手中也有看到可用之兵，19歲的野手陳致語是去年U18世界盃棒球賽國手，此次冬盟有開轟；19歲的野手鄭俊瑋也是去年U18世界盃國手，攻守能力一直都有中職球隊追蹤，冬盟有穩定表現。

20歲的投手王宇傑此次冬盟都是後援出賽，預賽10場後援吞下1敗，有1次中繼成功，防禦率5.06，展現不錯球速優勢，最快球速投到151公里。

結束冬季聯盟賽事後，U23培訓隊球員歸建母隊，備戰20日開打的爆米花棒球聯盟，接下來繼續透過爆米花、大專棒球聯賽、明年的春季聯賽觀察挑選可用之兵，備戰明年9月在中國舉行的U23世界盃棒球賽。

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