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中職／火腿暖心祝福王柏融落淚 栗山英樹驚喜現「聲」
台鋼雄鷹今天拼上交易案最後一塊拼圖，歡迎旅日球星王柏融暌違6年重返中華職棒，火腿隊國際部長岩本賢一致詞時不僅自己哽咽，溫情發言更讓王柏融也忍不住轉身拭淚，神秘嘉賓栗山英樹也現「聲」祝福。
台鋼雄鷹球團今天舉辦王柏融加盟記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋、副領隊謝汶芳外，日職火腿隊國際部長岩本賢一也出席與會，給予王柏融祝福。
王柏融職棒生涯從2015年自中華職棒起步，2019年旅日挑戰加盟火腿隊，在今年球季後決定重返故鄉，與台鋼雄鷹簽下合約。
台鋼特別邀請火腿隊岩本賢一作為代表，獻上花束預祝王柏融未來棒球人生一切順利，岩本賢一表示，恭喜王柏融加入台鋼雄鷹球隊，也感謝他有限的棒球人生中有5年貢獻給火腿隊，「打從心裡感謝。」
「明年春天看不到柏融在火腿隊春訓，非常寂寞。」岩本賢一說到這邊開始哽咽，「我們都非常喜歡柏融選手，會從北海道給他滿滿祝福，希望他加油。」王柏融聽完這段話也轉身拭淚。
而王柏融加盟時的火腿隊總教練栗山英樹也特別錄製影片祝福，不僅感謝當時王柏融選擇加入火腿，對於王柏融未能留下好成績也自責，「身為總教練的我做得不夠，讓柏融在日本可能沒有達到期待的成績，回想起來十分遺憾，人在新環境需要適應，也許當時還有更多可以幫助的地方。」
對於王柏融如今回到台灣加盟台鋼雄鷹隊，栗山英樹也說：「現在正是回到原點的時機，期待他在台灣發揮實力，我也一定會到台灣看看他。」
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