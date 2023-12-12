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中職／陳俊秀加入兄弟群組 隊長王威晨笑言第一個回覆

中央社／ 台北12日電
陳俊秀加入兄弟。報系資料照
陳俊秀加入兄弟。報系資料照

透過自由球員制度轉戰中職中信兄弟的陳俊秀，加盟後就馬上加入球員「群組」，兄弟隊長王威晨今天笑說，他是第一個回覆陳俊秀的人，陳俊秀加入後，對球隊一定會有很大幫助。

陳俊秀透過自由球員制度，成功從樂天桃猿轉隊至中信兄弟，成為中職史上第4人，昨天兄弟球團已幫他舉辦加盟記者會。兄弟隊長王威晨今天受訪時笑說，陳俊秀已經加入兄弟的社群軟體群組，也已經跟隊友們問好，「大家都回貼圖，我是第一個回的，詹子賢、岳東華他們也有回。」

談到陳俊秀加入兄弟後對球隊的幫助，王威晨表示，「我跟俊秀有一起打過國家隊，他是非常有智慧的選手，能力不用說、非常穩定，對我們來說一定是很大幫助，不論是經驗上、球技上都是非常正面的。」

王威晨今天參加「2024年讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」記者會，首度到訪台北大巨蛋，談到踏進大巨蛋後的感受，他說：「視野滿寬闊的，東京巨蛋比較窄一點，剛剛一走進來，還在通道時就有點像福岡巨蛋、東京巨蛋的感覺，台灣終於有第一顆巨蛋，很期待在這裡比賽。」

相較於天母棒球場的人工草皮，王威晨認為，台北大巨蛋的人工草皮比較軟一點，而且看前陣子的亞錦賽，感覺全壘打不是很好打。

陳俊秀 王威晨 中職

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