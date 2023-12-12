中職／3年3千萬 陳俊秀披29號黃衫

以往在台中洲際棒球場聽著「三振秀」、「雙殺秀」，陳俊秀新球季起變身中信兄弟隊的「全壘打秀」，昨天正式在加盟記者會上披上29號黃衫，與兄弟簽下3年合約總額超過3000萬元，第一年月薪75萬元。

陳俊秀效力樂天桃猿隊（含Lamigo桃猿）10季，選擇離開，他說這個決定不容易，但這就是職業運動，既然選擇要行使自由球員（FA）權利，就要有信心，自己想過各種可能性，也謝謝兄弟很快就與自己接洽。

領隊劉志威透露，欣賞陳俊秀對比賽的思考和應變能力已久，大讚他是比「好球員」更高一階的選手，早在2019年世界12強賽的慶功宴碰到他時，就表達希望以後有機會合作，這次看到他提出FA，先透過經紀公司交換數字，和他本人碰面一次就完成合約共識。

陳俊秀對於比賽狀況的解讀、反應能力，一直被視為未來教練人選，劉志威表示，這次3年合約並沒有教練合約的部分，但確實有討論到以後轉教練的可能性，「俊秀就是一個腦袋很清楚、對棒球理解很高的球員，如果以後想往教練走，我們一定全力支持。」

有趣的是，陳俊秀過往在洲際球場有不少關鍵一擊，兄弟球迷以「三振秀」等反應援款待他，也曾讓他直言很享受敲安後看球迷的表情；如今來到同一陣線，陳俊秀笑說以前沒有想過會有這一天，希望以後洲際的球迷可以轉換為自己加油。

陳俊秀的應援曲相當洗腦，轉隊之後是否有沿用的可能性？劉志威笑答：「他在桃猿的應援曲連我都會唱，我們一定盡全力，讓後援團隊好好去談，希望可以符合球迷期待。」