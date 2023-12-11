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中職／吉力吉撈為球芽頒獎 分享旅美因WiFi密碼體悟英文重要

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吉力吉撈．鞏冠和光隆國小、四德國小棒球隊獎學金得主合照。圖／球芽基金提供
吉力吉撈．鞏冠和光隆國小、四德國小棒球隊獎學金得主合照。圖／球芽基金提供

台灣球芽棒球發展協會自2013年成立迄今邁入第十年，成立「球芽基金」運用於設立獎學金以及進行基層棒球隊閱讀推廣之用，主要目的在於鼓勵品學兼優的小選手，並安排各地區的年度頒獎典禮，今天球芽基金邀請味全龍隊球星、連續兩年全壘打王的吉力吉撈鞏冠，來到台中市太平區的光隆國小以及霧峰區的四德國小擔任棒球隊得獎小朋友的頒獎嘉賓，公開表揚今年得獎的小球芽並且舉行分享座談會。

吉力吉撈．鞏冠和棒球隊小朋友分享座談時提到，自己為了打棒球，國小二年級時就開始學習獨立，「每天早上五點就必須起床準備自己搭第一班公車到學校上課，剛開始不習慣的時候還會哭著想回家，但後來覺得打棒球很有趣，就又請爸爸送我回球隊繼續練球，現在看到大家的笑容就會讓我想到當初很珍惜想要打棒球的那種感覺。」

他也跟小球員分享，以前自己都在打球跟比賽，其實也不喜歡念書，但是到了美國發現自己連想要拿手機上網，都不知道怎麼詢問wifi密碼，才意識到英文真的很重要，棒球隊的小朋友現在都很幸福，都有支持自己夢想的家人在背後，所以一定要好好的念書跟學習，學好英文到世界各地都可以派上用場，現在也會盡量讓自己保持看書的習慣，從閱讀中可以讓自己的思考能力更成熟。

吉力吉撈．鞏冠也勉勵大家，打球過程中一定會遇到挫折需要去克服，但在遇到挫折或困難時可以試著提醒自己：不管在這條路上有多困難，只要告訴自己再堅持一下就好了，堅持跨過那一步就好。

在今天的頒獎典禮共有11位優秀的棒球隊小朋友分別得到今年的球芽基金獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金，藉以勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。

吉力吉撈．鞏冠和光隆國小、四德國小棒球隊獎學金得主合照。圖／球芽基金提供
吉力吉撈．鞏冠和光隆國小、四德國小棒球隊獎學金得主合照。圖／球芽基金提供

棒球 吉力吉撈 鞏冠

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