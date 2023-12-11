中職／乍看一壘手很多…兄弟著眼穩定性、陳俊秀有金句

陳俊秀進入自由市場後，原被認為沒有一壘需求的中信兄弟隊接觸洽談，讓許多兄弟球迷頗感意外。對於明年的一壘競爭，陳俊秀有金句，他說：「職業運動沒有位置重疊問題，只有誰狀況好誰上，把最好的表現呈現出來。」領隊劉志威也同意，作為職業球隊，補強就是讓教練團有更多選擇。

中職本季一壘位置的團隊打擊率，兄弟2成53排名倒數第二，只勝過味全龍隊的2成32，主戰一壘手許基宏今年因傷只出賽59場、打擊率2成51；若看指定打擊位置，以42歲周思齊237打席最多，打擊率2成74，陳子豪140打席居次、打擊率1成96。

兄弟本季9人守過一壘，看似人選很多，卻有許多不得不為之的調度。對於補強陳俊秀，劉志威表示，陳俊秀一直都是一位可敬的對手，「無時無刻都讓和他對戰的頭補很頭痛，我們球隊的想法很簡單，就是強調穩定性。」

劉志威進一步指出，「有時看起來很多人，但整年下來球員狀況、傷勢都有很大變化，補強就是提供教練團越來越多選擇。」

劉志威表示，相信陳俊秀的到來，在兄弟會有很多發揮空間，「沒考慮到是否有位置排擠的問題，覺得他來可以帶給我們很好的競爭力、很好的觀念，之前也跟他提過，希望他可以隨時把自己的想法和隊友、教練溝通。」