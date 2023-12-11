中職／兄弟交25人名單等桃猿答案 領隊笑答：都經歷過18人了

中信兄弟隊今天正式簽下陳俊秀，接下來就是樂天桃猿隊選擇補償辦法，兄弟今天就要繳交25人保護名單，兄弟領隊劉志威坦言每次寫保護名單，一定都是討論很多次，選手被選會有不捨，但抱持球員流動、有更好發展空間的態度。

根據中職規章自由球員轉隊的補償規定，陳俊秀薪資屬於A級自由球員，猿隊可選陳俊秀年薪的125%、也就是1095萬，或是年薪75%（657萬）加上一名補償選手，猿隊須在兄弟提交25人保護名單隔日起算7個工作天內決定。

如果猿隊選擇補償選手，而選手已有合約需承接、尚未洽談完成則不得減薪，若選手拒絕轉隊將被公告任意引退，原球團改獲得全額轉隊費。

25人名單乍看比擴編選秀的18人寬鬆，但沒有近兩年選秀的自動保護。被問到是否不好選？劉志威苦笑說：「我們18人經歷過那麼多次了，沒有什麼好不好選，一定都有不捨，就像文杰我們也是很不捨。」

他表示，「在寫名單的過程中一定都討論很多次，不會一次OK，但就像自由市場一樣，球員流動、有更好發展空間，我們都是抱持這種態度。」