中職／陳俊秀喊話洲際球迷「為我加油」 兄弟洽談應援曲沿用

陳俊秀變身中信兄弟隊的「全壘打秀」，以往他在洲際棒球場的反應援是場邊焦點之一，如今來到兄弟陣營，他直言當年想不到；洗腦的應援曲是否沿用？領隊劉志威表示，會努力洽談。

陳俊秀過往在洲際球場的出賽都有一批「三振秀後援會」反應援，他也曾在樂天桃猿隊自家節目中聊到此事，當時回應只要不是人身攻擊都OK，聽到「三振秀」、「雙殺秀」反而會激起他的鬥志，也很享受敲安後看球迷的表情，後來想想甚至覺得這些球迷唱應援音準還比猿迷更標準。

回想當時，對於有一天成為兄弟一員，陳俊秀坦言：「沒有想過，希望可以轉換為我加油，滿期待可以在洲際比賽，每次去都會特別多球迷幫我加油，希望以後更多球迷幫我加油。」

陳俊秀也提到，兄弟是支強大的球隊，不管是球迷、球團或訓練環境，都是選手想要追求的，「對我而言，很想在這麼多球迷下打球，也很期待春訓看到他們的球場和設備，可以讓我們無後顧之憂、把專注力放在球場上。」

陳俊秀的應援曲相當洗腦，轉隊之後是否有沿用的可能性？劉志威笑答：「他在桃猿的應援曲連我都會唱，我們一定盡全力，讓後援團隊好好去談，希望可以符合球迷期待。」