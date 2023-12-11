中職／當兄弟的全壘打秀 陳俊秀3年約總值超過3000萬

中信兄弟隊簽下一壘手陳俊秀，今天為他舉辦加盟記者會，披上29號黃衫，陳俊秀的合約也在會上揭曉，簽下一紙3年合約，總額超過3000萬，第一年月薪75萬，後兩年依據成績逐步提升。

陳俊秀2014年投入中職選秀，當時首輪為指名制，4隊一致指名他，由Lamigo桃猿隊幸運帶回，效力10季、一軍出賽901場，以3成25打擊率敲出1033安、134轟、633分打點，2018年拿下年度MVP，2017、18年都是總冠軍賽系列賽MVP，參與猿隊5座冠軍之旅。

今年季後進入自由市場，陳俊秀很快與兄弟接上線，轉隊的決定到來很快，雙方碰面之後對於簽約已有共識。

陳俊秀以往都穿29號球衣，兄弟29號球衣原本屬於二軍總教練陳智弘，因應他的到來空出，穿上習慣的背號來到新環境。

陳俊秀現場揮棒、打破大球，揭曉來到兄弟後的首波主視覺，主打「Homerun Show」，以往洲際球場主場球迷口中的「三振秀」如今變身兄弟的「全壘打秀」。

儀式上也播放來自李振昌的歡迎影片，兩人過去在美職印地安人隊當過隊友，現在又在兄弟重逢。陳俊秀直言，很想趕快加入球隊春訓，也感謝領隊劉志威給予很大的幫助，給予他明確的定位。

劉志威表示，這次自由球員市場上，可以和陳俊秀談約順利達成共識，是團隊共同決定，相信他對團隊戰力會很有幫助。