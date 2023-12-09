中職／陳俊秀重磅加盟兄弟 桃猿開超過3千萬合約仍留不下

原本效力樂天桃猿隊的陳俊秀確定透過自由球員制度（FA）轉隊中信兄弟隊，桃猿隊副領隊沈鈺傑表示，已開出符合身價的價碼，沒能成功留人對戰力勢必有影響。

35歲右打重砲陳俊秀今年季後行使自由球員權利（FA），傳出原本所屬的樂天桃猿隊開出3年合約、總值超過新台幣3000萬元的條件，但還是沒能成功留人，中信兄弟今天正式宣布陳俊秀加盟，將於11日舉行加盟記者會。

桃猿隊副領隊沈鈺傑表示，昨天有跟陳俊秀的經紀人聊過，也有透過訊息和陳俊秀本人溝通，當時就知道陳俊秀的決定。

沈鈺傑表示，對方開出的價碼不清楚，「但總部這邊已經開出我們認為符合俊秀身價的價碼」，他也提到和陳俊秀共事的2年很開心，在台灣這樣的FA流動很少見，相信對陳俊秀而言也是不容易的決定。

陳俊秀屬於A級球員，今年月薪為73萬元，根據聯盟規定，A級球員行使自由球員補償方式，轉隊費為年薪的125%，或年薪的75%外加新球團25人保護名單外指名1人補償球員，陳俊秀成功轉隊，轉隊費最多須支付1095萬元。

沈鈺傑表示，目前兩個補償方案還沒有決定要採用哪一個，但也提到少了陳俊秀對戰力勢必有影響，球團其他補強戰力方向，因為聯盟規定，還需要就等明年初台鋼雄鷹隊優先議約權結束再行評估。