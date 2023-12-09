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中職／樂天桃猿還是沒留住！陳俊秀成FA轉隊中職史上第4人

中央社／ 台北9日電
桃猿巨砲陳俊秀最終仍是加盟兄弟。圖／樂天桃猿隊提供
桃猿巨砲陳俊秀最終仍是加盟兄弟。圖／樂天桃猿隊提供

中職中信兄弟隊補進強力右打者，今天宣布網羅原本效力樂天桃猿隊的35歲重砲陳俊秀，將於11日舉行加盟記者會，成為史上第4名透過自由球員制度（FA）轉隊的球員。

野手陳俊秀去年就符合自由球員資格，但沒有提出申請，今年再度獲得資格，聯盟也於11月20日公告陳俊秀行使自由球員權利，月初就傳出陳俊秀與中信兄弟達成合約共識，有望加盟，當時兄弟領隊劉志威證實雙方有見面交換意見。

兄弟今天正式發布公告，確定陳俊秀將正式加盟，將於11日下午2時舉行加盟記者會，記者會上也會公布陳俊秀的背號。陳俊秀成為繼2015年野手林智勝、鄭達鴻，2020年投手賴鴻誠後，透過自由球員制度轉隊史上第4人。

陳俊秀 自由球員 中信兄弟

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