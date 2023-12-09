中職／陳俊秀當兄弟成定局 11日記者會已備妥首波商品

陳俊秀當「兄弟」，確定已是定局，中信兄弟隊今天發出採訪邀請，就是陳俊秀的加盟記者會，雙方將在11日舉辦加盟記者會。

兄弟今天公布，將在11日下午2點於中信兄弟南港旗艦店舉辦陳俊秀加盟記者會，當天除了他的合約價碼外，還將揭曉他的背號和首波視覺，也將公布周邊商品預購資訊。

陳俊秀2014年投入中職選秀，當時首輪為指名制，4隊一致指名陳俊秀，由Lamigo桃猿隊幸運帶回，效力10季、一軍出賽901場，以3成25打擊率敲出1033安、134轟、633分打點，2018年拿下年度MVP，2017、18年都是總冠軍賽系列賽MVP，參與猿隊5座冠軍之旅。

如今告別待了10季的猿隊，陳俊秀決定披上黃衫，過往他是在洲際棒球場常聽到球迷反應援「三振秀」的打者，新球季將化敵為友、站在兄弟陣營，展開全新生涯。