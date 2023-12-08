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中職／鄭浩均韌帶置換完成 兄弟球團期待滿血回歸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟投手鄭浩均。 報系資料照
中信兄弟投手鄭浩均。 報系資料照

中信兄弟隊王牌投手鄭浩均在休賽季進行韌帶置換手術，球團今天宣布手術已經完成，也會持續協助復健，期待他未來滿血回歸。

中信兄弟球團表示，投手鄭浩均因手肘韌帶舊傷困擾，影響個人出賽不穩定，在秋訓期間經過與教練團、主治醫師以及防護團隊審慎評估與討論後，決定在休賽季期間進行韌帶置換手術，根除舊傷避免未來出賽的不確定因素。

球團尊重鄭浩均的決定，今天宣布目前已完成手術，防護團隊也將全力協助手術後的復健規劃，期待在傷勢恢復後，能以回到100%的鄭浩均為中信兄弟奮戰。

26歲的鄭浩均在2022年中職選秀會獲得兄弟首輪指名，今年第一個完整賽季，就繳出9勝5負、防禦率3.02的成績，K9值更高達9.77，拿下本季「年度新人王」的寶座。

9月21日的例行賽事中，鄭浩均先發面對味全龍隊首局就因手部不適而退場休息，球團也立刻安排防護團隊協助鄭浩均到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，經確認後，確定手部不適位置為手肘韌帶的舊傷。

球團表示，經過醫師緊急處置及休息後，確認健康無虞且經過牛棚練投測試的情況下，鄭浩均於亞運期間代表中華隊先發出賽。返國後，鄭浩均再次接受球團安排MRI檢查，經由醫師及防護團隊評估，以及個人練投及牛棚狀況皆無不舒服的情況下，在10月18日先發對戰樂天桃猿主投5局失掉2分責失分無關勝敗。

今年球季結束後，鄭浩均在與教練團、主治醫師及防護團隊討論後，雖然能與舊傷共存，不過為了讓自己能以更健康的手臂來面對未來的賽事，避免因舊傷造成出賽不穩定的狀況，在家人及經紀公司的支持下，決定進行韌帶置換手術，中信兄弟球團也會全力支持鄭浩均的選擇，等待鄭浩均的滿血回歸。

亞錦賽成棒

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