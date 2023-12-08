中職／雄鷹遞上複數年約 王柏融想帶年輕小鷹向前衝

台鋼雄鷹隊今天宣布「大王」王柏融確定加盟，13日的記者會有望宣布複數年合約內容，雄鷹領隊劉東洋表示，王柏融很期待帶領年輕球員向前衝。

台鋼雄鷹球團在8月啟動交易案，與樂天桃猿球團達成協議，以選秀狀元林子偉交易換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫3位選手以及王柏融的契約權轉讓。

隨著王柏融與火腿隊的合約在今年球季後宣告結束，台鋼也開始積極洽談加盟事宜，在今天宣布拼上交易案最後一塊拼圖。

13日記者會參與名單除了台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋、副領隊謝汶芳外，還包含日職火腿隊國際部長岩本賢一，劉東洋表示，到日本拜訪時，感受到火腿隊對王柏融十分照顧，「所以希望邀請他們，他們也很樂意給予祝福。」

劉東洋表示：「火腿隊在柏融的棒球生涯中是很重要的過程，作為中職第一位透過入札方式加盟日本球隊的球員，邀請火腿隊參與，不僅對雄鷹，對中職來說都有重要意義。」

8月交易案誕生後，劉東洋就曾到日本探詢王柏融合約結束後的生涯規畫，也提出雄鷹組成以年輕球員為主，或許與王柏融過去所處球隊不同，「主要是了解他的想法，他也很想帶領年輕球員向前衝。」