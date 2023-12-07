快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓職／轉戰日職水土不服 前MVP「新楓康之子」重返KT巫師

聯合新聞網／ 綜合報導
「新楓康之子」小羅哈斯。 歐新社
「新楓康之子」小羅哈斯。 歐新社

前中職興農牛洋將新楓康（Melquiades Rojas）之子小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）轉戰日職後水土不服，據韓媒報導，他明年將重返韓職，回到老東家KT巫師隊。

小羅哈斯2010年在大聯盟選秀會被海盜以第3輪指名，不料在小聯盟打滾8年仍無法登上大聯盟，2017年轉戰韓職巫師隊，2020年敲出47轟、135分打點，打擊率0.349，奪下年度MVP，隔年也轉戰日職阪神虎隊。

阪神虎隊當時以2年5.7億日圓（約新台幣1.23億）合約得到小羅哈斯，沒想到他2季只出賽149場出賽，敲出82支安打，包含17轟，打擊率0.220，慘吞111次三振，最終離開日本職棒，轉戰墨西哥獨聯和多明尼加冬盟。

小羅哈斯今年效力過4支球隊，共出賽100場，累積16轟、61分打點，打擊率0.280。據韓媒《體育朝鮮》報導，小羅哈斯將重返KT巫師隊。文中提到，小羅哈斯2018年在韓職展現怪物級力量和實力，且與粉絲互動相當好，雖無法適應日職，但沒有放棄打棒球的熱情，是巫師隊需要他的原因。

日本 台幣 多明尼加 體育 墨西哥

相關新聞

亞錦賽／日本王牌待命 記得中華隊「眼下黑黑的」打者

亞洲棒球錦標賽超級循環複賽將在明天開打，中華隊首戰對手日本隊先發投手保密中，王牌投手嘉陽宗一郎預定在複賽登板，對中華隊「...

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將在明年3月2、3日於台北大巨蛋登場，門票預定12月12日開賣，主辦單位特...

亞錦賽／舒服？菲律賓教頭讚中華隊：預約金牌戰

亞洲棒球錦標賽明起進入超級循環賽，中華隊8日對日本隊、9日對菲律賓隊都有望挑戰1萬7000人，菲律賓隊教頭比納羅（Orl...

韓職／轉戰日職水土不服 前MVP「新楓康之子」重返KT巫師

前中職興農牛洋將新楓康（Melquiades Rojas）之子小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）轉戰日職後水土不服，據韓媒報導，他明年將重返韓職，回到老東家KT巫師隊。 小羅哈斯2010年在

中職／傳鄭浩均要動右手肘TJ手術 明年恐無法出賽

中信兄弟投手「美美」鄭浩均今年奪下新人王，近期傳出將動右手肘韌帶置換手術（TJ手術），明年球季恐報銷。對此，中信球團表示，「目前仍在與選手及醫師評估判斷，待一切確認後，會一併公佈給大家。 鄭浩均

新北U-18國際棒球邀請賽 17日起與韓、澳較勁

睽違3年「2023新北國際城市U-18棒球邀請賽」將於12月17日至23日在新北市新莊、三重棒球場展開為期一週賽事，隊伍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。