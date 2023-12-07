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韓職／轉戰日職水土不服 前MVP「新楓康之子」重返KT巫師
前中職興農牛洋將新楓康（Melquiades Rojas）之子小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）轉戰日職後水土不服，據韓媒報導，他明年將重返韓職，回到老東家KT巫師隊。
小羅哈斯2010年在大聯盟選秀會被海盜以第3輪指名，不料在小聯盟打滾8年仍無法登上大聯盟，2017年轉戰韓職巫師隊，2020年敲出47轟、135分打點，打擊率0.349，奪下年度MVP，隔年也轉戰日職阪神虎隊。
阪神虎隊當時以2年5.7億日圓（約新台幣1.23億）合約得到小羅哈斯，沒想到他2季只出賽149場出賽，敲出82支安打，包含17轟，打擊率0.220，慘吞111次三振，最終離開日本職棒，轉戰墨西哥獨聯和多明尼加冬盟。
小羅哈斯今年效力過4支球隊，共出賽100場，累積16轟、61分打點，打擊率0.280。據韓媒《體育朝鮮》報導，小羅哈斯將重返KT巫師隊。文中提到，小羅哈斯2018年在韓職展現怪物級力量和實力，且與粉絲互動相當好，雖無法適應日職，但沒有放棄打棒球的熱情，是巫師隊需要他的原因。
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