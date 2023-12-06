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日職／FA轉戰火腿有暖心理由 山崎福也：北海道曾救我一命

聯合新聞網／ 綜合報導
山崎福也今天正式加盟火腿隊，在主場舉辦入團記者會。 取自X
山崎福也今天正式加盟火腿隊，在主場舉辦入團記者會。 取自X

今年效力歐力士隊的左投山崎福也季末宣告成為自由球員，引起各隊瘋搶，最終他決定加盟火腿隊，出乎外界預料，今天在主場的入團記者會上，山崎透露自己選擇火腿的關鍵因素。

山崎福也本季繳出11勝5敗，防禦率為3.25，由於本季年薪6000萬日圓屬不必補償的C級自由球員，共計有6隊加入爭奪戰，外界原認為出身自關東的山崎選擇不出家鄉球隊巨人、養樂多橫濱等隊，沒想到結果出爐竟是遠在北海道的火腿。

火腿並不是最早對山崎福也表達興趣的球隊，開出4年8億日圓的價碼也不是最優渥，最終卻成功殺出得到山崎的芳心，火腿一向不喜歡在自由市場採購球員，此前隊史僅有稻葉篤紀、鶴岡慎也、伏見寅威3名球員透過自由球員制度加盟，山崎則是首名投手。

山崎在受訪時提到自己和火腿很有緣份，不僅父親曾在隊上擔任多年教練，和隊上的伏見寅威、金子千尋也都曾是多年隊友，球隊在談約時展現熱情與誠意，讓他備感重視，「如果考慮的是錢的話，我覺得去別的地方比較好，但我的夢想是長期度過棒球人生。」

除此之外，山崎也透露在國三那年，因為腦部腫瘤到北海道治療，醫生動刀救了他一命，至今仍隊這份恩情充滿感激，今天記者會也找來了當年開刀的醫生，「北海道在我國三時救了我的命，能在這裡打球實在太幸福了，我想在北海道的各位面前全力以赴，」

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