日職／樂天監督出奇招 先發投手則本昂大明年改當終結者

樂天金鷲隊原救援投手松井裕樹挑戰大聯盟，沒想到樂天監督今江敏晃出奇招，決定派先發投手則本昂大擔任終結者。

現年32歲的則本昂大自2013年登上日職一軍，幾乎都擔任先發投手，吃局數能力穩定，且防禦率都低於4，在2019年和樂天簽下7年長約。上季他出賽24場全是先發，主投155局，防禦率僅2.61。

由於則本昂大先發表現穩定，這個決定讓不少球迷感到驚訝。據日媒「體育報知」報導，則本昂大在秋訓收到今江敏晃的要求，並欣然接受，「我自己也不清楚能做到什麼程度，為了幫助球隊奪冠，擔任終結者必須拿到30次救援。這是12年生涯第一次體驗，說30次可能有點自大，但這是我的目標。」

值得一提的是，效力樂天的旅日好手宋家豪2021年曾代班終結者，奪下7次救援成功，生涯在日職累積103次中繼成功，上季出賽49場，防禦率2.89。