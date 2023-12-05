威力盃／北市、高雄今拚首冠

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽的冠軍隊確定會是新面孔，昨天高雄市隊率先從四強中脫穎而出，台北市隊隨後跟上，今天的冠軍戰將上演「北高大戰」，兩隊都要爭取隊史首冠，勝隊可奪得最高100萬元獎金。

高雄市隊先發投手黃凱恩難忘去年在八強止步的記憶，昨天四強戰即使感冒身體不適，還是想先發，他以3局失1分的好投幫助球隊以5：2擊敗台南市隊，在最後一次參賽寫下新回憶。

這是高雄市隊繼2019年後，第二次打進冠軍賽，總教練鄭乃介說，組隊當初設定八強目標，「現在已經達標了，接下來就是盡全力去打。」

北市隊在2016、2021年打進冠軍戰，都輸給桃園市隊，也都由總教練章子健領軍，今年則是在八強戰就先以4：3克服「心魔」桃園市隊增添信心，四強戰又突破U12國手曾祈嘉的封鎖，以10：3擊敗花蓮藍隊。

第三度爭冠，章子健期待有不同結果，仍提醒球員平常心，「把自己準備好，我們是來贏球的。」

過去10屆威力盃少棒賽，桃園市隊包辦六座冠軍，台東縣隊三冠第二多，台中市隊另有一冠，然而曾奪冠的三支隊伍分別在複賽、八強提前落馬；地主花蓮藍隊要與台南市隊爭季軍，力求追平隊史在2014、2019年的季軍最佳成績。