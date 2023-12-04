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威力盃／突破國手曾祈嘉 台北第3度叩關冠軍盼改寫結局

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，台北市隊先發投手陸宥愷。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，台北市隊先發投手陸宥愷。記者蘇志畬／攝影

在2016、2021年拚進冠軍戰都以亞軍作收，台北市隊今年在花蓮台彩威力盃少棒賽第三度爭冠，總教練章子健期待有不同結果，但仍提醒球員平常心，「把自己準備好，我們是來贏球的。」

過去兩度爭冠都輸給桃園市隊，台北市隊今年在八強戰就強碰冤家，結果以4：3淘汰桃園市隊，四強賽又以10：3擊敗地主花蓮藍隊，再次取得明天冠軍戰門票。

章子健回顧，球隊從預賽對南投、新北市隊都是強敵，球員迅速將心態進入作戰狀態，八強戰勝衛冕軍桃園市隊，給了球員信心，「告訴他們，比賽都會有結束的時候，但不是今天。」

而八強對手花蓮藍隊，派出U12國手曾祈嘉先發，章子健表示，曾祈嘉的指叉球控制力是同年齡層少見，球隊也一度陷入麻煩，「不過可能他出賽頻繁，球威沒有前兩天好，才有突破機會。」

台北市隊在首局攻下4分後一度沉寂，前5局打完僅以5：3領先，不過6局上突破曾祈嘉，保送加2支安打形成滿壘，隨後兩次成功推進得分，蘇敬恩在2出局、一三壘有人時，敲出2分打點二壘安打，換投後周震泉追加1分打點安打。

台北市隊在6局上攻下5分才拉開差距，章子健表示，球隊今天攻擊面比較平均，但蘇敬恩、周震泉那兩支安打，確實讓球隊吞下定心丸。

台北市隊接下來要與高雄市隊爭冠，章子健表示，對壽天國小成員不太熟悉，雖然對手有能夠開轟的球員，「但我們還是平常心，希望可以成功。」

第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊先發投手曾祈嘉。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，花蓮藍隊先發投手曾祈嘉。記者蘇志畬／攝影

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