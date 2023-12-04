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威力盃／女力崛起扛先發 8強出爐
今年中信盃黑豹旗青棒賽誕生史上第一支全女子棒球隊；這股女力崛起在基層也看得到。花蓮台彩威力盃全國少棒錦標賽中，苗栗縣隊選手有近三分之一是女生，也扛起球隊先發。
苗栗縣全隊十六人有五名女將，三名教練也全是女性，總教練李秋靜身兼通霄國小棒、壘球隊教練，將兩隊陣容融合，打造出新戰力。李秋靜指出，國小階段女生身材條件較好，從壘球轉棒球也沒有適應問題。
苗栗縣雖吞下兩敗在預賽止步，但球員克服首場全國賽的緊張，第二戰發揮逆勢反撲氣勢，獲李秋靜稱讚；其中，先發三壘手林葦苓更是表現穩定，「有男孩子的企圖心」。
泰雅族的林葦苓因從小看哥哥打球，在三年級下學期加入壘球隊，這次威力盃最大收穫是「能看到其他球隊好的地方，學習他們的守備。」有趣的是，林葦苓就連內野守備也帶著捕手面具，她說：「因為硬式比賽，怕被球打到。」
地主花蓮藍隊在Ｕ12國手曾祈嘉五局完封、六次三振的好投率領下，以七比○擊敗屏東縣隊晉級八強，續朝突破隊史最佳的季軍成績挺進。曾祈嘉第一次當隊長難免有壓力，但經歷國際賽學會抗壓，這次換他「在隊友緊張的時候提醒大家」。
除了花蓮藍隊，台中市、高雄市、新竹縣、澎湖縣等隊昨天都是一分差險勝晉級八強，台北市隊「扣倒」對手，台南市隊及衛冕軍桃園市隊則是順利抽到種子籤。
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