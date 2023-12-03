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威力盃／花蓮藍隊搶頭彩 桃園闖複賽

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊先發投手賴有濬4局完投7K無失分。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊先發投手賴有濬4局完投7K無失分。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨天在花蓮國福球場開打，地主花蓮縣藍隊搶下頭彩，先發投手賴有濬4局7K無失分領軍下，以10：0大勝彰化縣隊；衛冕軍桃園市隊更是一日兩勝，直闖複賽。

花蓮縣兵分二路，紅隊以五年級以下球員組成、放眼未來，藍隊則是六年級主力軍，搭配少數五年級好手，分別來自太巴塱、水源、新城、玉里、瑞穗、中正、中原、光復等國小。

總教練王國華表示，這次因卡到學校考試、縣運會、關懷盃等大事，集訓時間僅1個月左右，這屆選手打優於投，曾祈嘉、黃亞希、曹承中、賴有濬打擊實力都很好，曾祈嘉更是今年U12世界盃國手，今年不設目標、不給壓力，「只要對得起自己就好，重點是態度不要隨便。」

桃園市隊朝三連霸之路邁進，隊長余家睿能投能打，但在本壘後方擔任主戰捕手給予安定感是最大貢獻，另名捕手邱宥嵃更被總教練李國強稱讚擁有「全國最好的力量」，小學五、六年級合計已經敲出21轟，衛冕軍來勢洶洶。

花蓮 桃園

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