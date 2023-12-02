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冬盟／蔡佳諺安打敲破雄鷹紀錄 聯手無安打比賽M2破功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊日籍投手塩田裕一先發6局未被敲出安打、無失分。圖／中華職棒提供
台鋼雄鷹隊日籍投手塩田裕一先發6局未被敲出安打、無失分。圖／中華職棒提供

台鋼雄鷹隊差點締造冬季聯盟史上首見的紀錄，今天由日籍投手塩田裕一先發6局領銜，前8局讓中職聯隊的安打掛蛋，直到9局下、一出局才被蔡佳諺敲出安打，聯手無安打比賽破功，雄鷹終場仍以1：0險勝。

冬盟今天晚場上演中職內戰，中職聯隊與新軍雄鷹交手，塩田裕一先發6局共用77球，未被敲出安打、無失分，僅因2次保送讓打者上壘，送出5次三振。退場後依序由張竣凱、黃勃睿各負責1局，同樣未讓對手敲安。

雄鷹投手雖讓中職聯隊一籌莫展，但自家打線也突破不了，雙方以0：0一路僵持，直到第8局才由葉保弟開局選到保送並盜上二壘，辛俊昇連賞2K後，張肇元代打敲安，幫助雄鷹終於攻破城池。

雄鷹挑戰聯手無安打比賽只差M2，9局下、一出局時，林詩翔遭蔡佳諺敲出安打，確定無安打比賽破功，陳佳樂接續補上安打，林詩翔在暫停過後K掉周佳樂，豊暐再因失誤上壘，釀成滿壘局面，再對冉承霖投出再見三振，驚險守住勝利。

冬盟今年邁入第8屆，不管是單一投手或聯手，都不曾出現無安打比賽。

中職 冬盟

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