威力盃／董子恩表弟扮攻勢發動機 宜蘭前4棒不好惹

剛在關懷盃拿下冠軍，宜蘭縣隊接著投入第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，首日即以15：1、9：2連勝金門、澎湖縣兩支離島球隊，以分組第一挺進複賽，富邦悍將隊董子恩的表弟黃凱禹扮演攻勢發動機，連起前4棒攻勢。

宜蘭縣是由三星國小單一球隊組成，地處偏鄉招生本就不易，成員從國小4年級到6年級都要加入，總教練黃郁翔指出，這屆成員不如董子恩那年整齊，「只能夠打團體戰，平時用訓練量去彌補技術不足，把4年級學生拉上來。」

這兩場勝利，黃凱禹被點名表現不錯，雖然在關懷盃表現中規中矩，但威力盃2戰合計敲出3安打另有1次保送上壘，為球隊跑回3分，另有1打點。

第2棒余賽亞、第4棒呂峻喆兩場比賽都有各2支安打的穩定輸出，呂峻喆更敲回5分打點，黃郁翔表示，余賽亞、呂峻喆具有腳程，也有長打能力，讓整體打線更加連貫。

第3棒莊海祥雖然也敲了3安打、3打點，但表現不若關懷盃亮眼，黃郁翔表示，或許接任隊長後，同時要帶領同學、學弟向前衝，對他來說有些壓力，「他從4年級開始就是先發球員，今年給他不同角色，希望有所突破。」