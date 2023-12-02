快訊

國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

出席洪孟楷競總成立大會 韓國瑜：他就像八寶飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力盃／花蓮藍首戰大勝！賴有濬興奮尬外隊 4局7K好投

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊先發投手賴有濬4局完投7K無失分。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊先發投手賴有濬4局完投7K無失分。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天在花蓮國福球場開打，地主花蓮縣藍隊搶下頭彩，先發投手賴有濬4局7K無失分領軍下，首戰即以10：0大勝彰化縣隊，4局提前結束比賽。

花蓮縣兵分二路，紅隊以5年級以下球員組成、放眼未來，藍隊則是6年級主力軍，搭配少數5年級好手，分別來自太巴塱、水源、新城、玉里、瑞穗、中正、中原、光復等國小。

總教練王國華表示，這次因卡到學校考試、縣運會、關懷盃等大事，集訓時間僅1個月左右，這屆選手打優於投，但首戰一開始沒有發揮，可能不太適應，但後來有回穩。

花蓮藍隊前兩局僅得1分，但第3局靠4支安打搶下3分，4局下則是1支安打加上對手3次保送、1次失誤，送了5分，達到提前結束比賽分差。

曾祈嘉、黃亞希各有2支安打，分別打下1分、2分打點，曾祈嘉是今年U12世界盃國手，黃亞希去年就打過威力盃，經驗豐富，另外曹承中、賴有濬也教練被點名具有打擊實力。

來自水源國小的賴有濬是集訓時期設定的先發投手之一，王國華指出，觀察到賴有濬的球威不錯、具有尾勁，加上投球方式有點側投，因此安排先發。

今天是賴有濬關懷盃之外，第二次對花蓮以外球隊先發，扛起先發任務前教練問他：「你會緊張還是興奮？」賴有濬回答：「興奮。」原因是，「可以跟很好的球隊比賽。」

賴有濬今天以擅長的滑球讓對手頻頻揮空，對直球也有信心，同時是舞蹈隊校隊成員的他，對棒球興趣更高，「因為可以一直打下去。」

跟著爸爸一起看美職，賴有濬雖然關注洋基隊表現，但欣賞的偶像是大谷翔平「因為他投球很厲害」，中職則喜歡中信兄弟隊王威晨「因為他會打也會守」。

王國華對這次花蓮藍隊並未設定實體目標，「怕給小朋友太大壓力，走到哪裡就到哪裡，只要對得起自己就好，重點是態度不要隨便。」

威力盃 關懷盃

延伸閱讀

花蓮瘋媽祖 港天宮白沙屯雙媽會合體遶境路線公布

蕭美琴首度合體苗博雅 邀紙風車演出搶攻親子票

逾2億元道路改善經費全被刪 花蓮議會藍黨團怒批

不滿道路改善工程預算被刪 花蓮議員激動心臟不適送醫

相關新聞

威力盃／2年21轟捕手重砲在桃園 邱宥嵃偶像是林泓育

桃園市隊今天在花蓮威力盃全國少棒賽中搶下2勝，取得分組第一後搶進複賽，朝三連霸之路邁進，陣中更有著21轟級巨砲坐鎮，邱宥...

威力盃／董子恩表弟扮攻勢發動機 宜蘭前4棒不好惹

剛在關懷盃拿下冠軍，宜蘭縣隊接著投入第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，首日即以15：1、9：2連勝金門、澎湖縣兩支離島球...

威力盃／花蓮藍首戰大勝！賴有濬興奮尬外隊 4局7K好投

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天在花蓮國福球場開打，地主花蓮縣藍隊搶下頭彩，先發投手賴有濬4局7K無失分領軍下，首戰...

威力盃／桃園拚衛冕先闖複賽 隊長投捕二刀流學業也棒

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入 第11屆，今天在花蓮國福球場開打，衛冕軍桃園市隊來勢洶洶，單日兩勝直闖複賽，隊長余家睿雖然...

日職／吳念庭告別西武擬回台打球 各隊已起心動念

吳念庭為明年中華職棒選秀拋下震撼彈，昨天宣布自日本職棒西武獅隊退團，接下來預計將回到台灣打球。

冬盟／明天訂婚、今天先當MVP 曾頌恩單場猛敲3安打

將在明天訂婚的曾頌恩，今天在冬季聯盟打擊手感火燙，單場3安打，幫助中職聯隊以3：2擊敗日職紅隊，他也連續兩天拿下單場MV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。