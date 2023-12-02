威力盃／花蓮藍首戰大勝！賴有濬興奮尬外隊 4局7K好投

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天在花蓮國福球場開打，地主花蓮縣藍隊搶下頭彩，先發投手賴有濬4局7K無失分領軍下，首戰即以10：0大勝彰化縣隊，4局提前結束比賽。

花蓮縣兵分二路，紅隊以5年級以下球員組成、放眼未來，藍隊則是6年級主力軍，搭配少數5年級好手，分別來自太巴塱、水源、新城、玉里、瑞穗、中正、中原、光復等國小。

總教練王國華表示，這次因卡到學校考試、縣運會、關懷盃等大事，集訓時間僅1個月左右，這屆選手打優於投，但首戰一開始沒有發揮，可能不太適應，但後來有回穩。

花蓮藍隊前兩局僅得1分，但第3局靠4支安打搶下3分，4局下則是1支安打加上對手3次保送、1次失誤，送了5分，達到提前結束比賽分差。

曾祈嘉、黃亞希各有2支安打，分別打下1分、2分打點，曾祈嘉是今年U12世界盃國手，黃亞希去年就打過威力盃，經驗豐富，另外曹承中、賴有濬也教練被點名具有打擊實力。

來自水源國小的賴有濬是集訓時期設定的先發投手之一，王國華指出，觀察到賴有濬的球威不錯、具有尾勁，加上投球方式有點側投，因此安排先發。

今天是賴有濬關懷盃之外，第二次對花蓮以外球隊先發，扛起先發任務前教練問他：「你會緊張還是興奮？」賴有濬回答：「興奮。」原因是，「可以跟很好的球隊比賽。」

賴有濬今天以擅長的滑球讓對手頻頻揮空，對直球也有信心，同時是舞蹈隊校隊成員的他，對棒球興趣更高，「因為可以一直打下去。」

跟著爸爸一起看美職，賴有濬雖然關注洋基隊表現，但欣賞的偶像是大谷翔平「因為他投球很厲害」，中職則喜歡中信兄弟隊王威晨「因為他會打也會守」。

王國華對這次花蓮藍隊並未設定實體目標，「怕給小朋友太大壓力，走到哪裡就到哪裡，只要對得起自己就好，重點是態度不要隨便。」