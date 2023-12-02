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疑遭兇猛魚類攻擊 秋紅谷4隻黑天鵝寶寶驚傳失蹤

威力盃／2年21轟捕手重砲在桃園 邱宥嵃偶像是林泓育

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮威力盃全國少棒賽，桃園市重砲邱宥嵃對新竹縣隊登板1局無失分。記者蘇志畬／攝影
花蓮威力盃全國少棒賽，桃園市重砲邱宥嵃對新竹縣隊登板1局無失分。記者蘇志畬／攝影

桃園市隊今天在花蓮威力盃全國少棒賽中搶下2勝，取得分組第一後搶進複賽，朝三連霸之路邁進，陣中更有著21轟級巨砲坐鎮，邱宥嵃的偶像是樂天桃猿林泓育，期待成為同樣的「捕手砲」。

尋求衛冕的桃園市隊今天以9：2擊敗新竹市、9：0擊敗新竹縣隊，兩場比賽打擊最好的是第3棒邱宥嵃，合計4安打、3分打點，包含一支三壘打，更在對新竹縣時中繼登板投了1局無失分拿下勝投，有1次三振、1次四壞保送。

總教練李國強表示，邱宥嵃的力量是目前全國最大，最近3次賽事都有2轟以上，「我想很多小朋友都知道他，也因為這樣，對手會特別針對，針對弱點去攻擊，這是未來要加強的地方。」

面對對手針對性攻勢，邱宥嵃說：「平常心面對就好。」邱宥嵃小學六年級身高已經來到175公分，自己算了算，光是在五、六年級合計就已經敲出21發全壘打，在少棒階段是很罕見的成績。

只不過李國強也點出，邱宥嵃在爆發性、靈活度上還需要加強，目前守備位置是一壘、捕手、投手，希望未來升上國中能多練三壘，增加上場機會。

邱宥嵃因為樂天桃猿隊而愛上棒球，升上五年級才從軟式棒球改打硬式，最喜歡的球員正是猿隊「小胖」林泓育，「因為他也是砲手，跟投球比起來，我更喜歡當捕手。」

樂天桃猿 棒球 林泓育

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