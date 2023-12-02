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日職／吳念庭告別西武 擬回台打球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
吳念庭昨宣布自日職棒西武獅隊退團。圖／取自西武隊官方推特
吳念庭昨宣布自日職棒西武獅隊退團。圖／取自西武隊官方推特

吳念庭為明年中華職棒選秀拋下震撼彈，昨天宣布自日本職棒西武獅隊退團，接下來預計將回到台灣打球。

吳念庭昨天在西武球團辦公室以一襲灰色西裝現身，訪問才剛開始已經淚光閃閃，他說，今年經歷的高低起伏，讓他開始思考未來方向和目標，最終決定給自己新的挑戰，將從西武退團、離開日本。

吳念庭高中就赴日念書，2015年選秀獲得西武第七指名展開職棒生涯，2021年為他的代表賽季，全季敲出101支安打、10轟，打響「得點圈之鬼」名號，但今年出賽機會再度遭到壓縮，也讓他動了歸心。

中職選秀在每年7月登場，吳念庭尚未正式宣布是否將會報名，但各隊已經起心動念。明年有機會獲得狀元籤的球隊，包括本季戰績墊底的富邦悍將隊和必須抽籤決定順位的台鋼雄鷹隊，都表態對吳念庭的印象極好。

悍將領隊林華韋說，「據我認識，念庭是位很認真的選手，我們會進一步了解，相信應該很多球隊會關注他。」雄鷹領隊劉東洋也提到，吳念庭禮儀、態度都是位相當「日式」的選手，和雄鷹球風很符合，若有機會挑選，一定會對他很有興趣。

日本 吳念庭 中職選秀 日本職棒

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