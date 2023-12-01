聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／不知道安樂智大霸凌隊友？田中將大道歉：會深刻反省
樂天金鷲投手安樂智大爆出霸凌醜聞，球團也沒把他放在保留名單內。樂天35歲老將田中將大今天在社群網站發文，強調不能允許霸凌，自己太疏忽，會深刻反省。
據先前報導，年輕選手指控安樂智大曾在球季期間強迫後輩倒立，並且在身體無法反抗的情況下，脫下後輩褲子讓對方露出下體，以此取樂。安樂智大常以指導名義對後輩罵「笨蛋」、「白痴」，甚至以罰金為名索取金錢。
田中將大今天稍早發文致歉，「我深感抱歉，霸凌是不被允許的行為，做為球隊的老將和隊友，我應該關注後輩，如果出現問題要主動去和他們商量，很後悔沒有意識到這一點，是我太疏忽了，會深刻反省。聽說球員們和球團已充分溝通，我將盡全力與球隊備戰新賽季，確保球迷能安心支持我們。」
有日媒報導指出，田中將大事發當下也在場，還笑了出來。對此球團發聲明表示，對部分選手的報導內容可能產生誤解，請勿在社群媒體上揣測及誹謗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言