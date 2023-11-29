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中職／跟曾總說辛苦了 林承飛不擔心日式訓練：洪總就是

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的內野手林承飛正在暖身。記者曾原信／攝影
亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的內野手林承飛正在暖身。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊今天宣布曾豪駒下台，總教練一職由古久保健二接任，林承飛起床打開手機看到消息也很驚訝，在亞錦賽中華隊集訓的猿隊球員都想向曾豪駒說聲辛苦了，

「起床第一個看到。」林承飛說：「作為球員都一樣是在場上拚，誰上任對我們來說都一樣，想對曾總說辛苦了，他扛了滿大的責任，我們選手也自責，沒幫他拿下更好的成績。」

亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的打者廖健富正在練習打擊。記者曾原信／攝影
亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的打者廖健富正在練習打擊。記者曾原信／攝影

曾豪駒雖然離開總教練職務，但仍然會留在球隊，職務等待教練團人選定案才會公布，廖健富也說：「辛苦了，他會繼續留下來，沒有要離開，還是繼續幫助我們選手，今年只差一步，希望明年幫助樂天拿下第一個冠軍。」

亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的捕手宋嘉翔正在練習。記者曾原信／攝影
亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的捕手宋嘉翔正在練習。記者曾原信／攝影

捕手宋嘉翔職棒第一年就在一軍出賽56場，敲出44支安打包含3轟，打擊率2成68，有著不錯表現，他說：「謝謝曾總，把我放在一軍，有更多的機會表現。」

古久保健二過去擔任首席教練，主掌戰術執行外，捕手出身的他也會緊盯捕手訓練，宋嘉翔就說：「無論是比賽、練習，他都會幫助我跟其他球員變得更好。」

要說古久保的執教類型，宋嘉翔歪著頭想了一下說：「算嚴厲…嗎？場上場下他都會觀察選手，提醒哪邊沒做到。」由於自己年紀輕，「感覺對我有比較嚴格一點。」古久保常常提醒他：「每天都有1個失誤喔。」

林承飛則認為，不會擔心總教練的執教風格，「我們都一樣是打球，可能春訓的時候會比較知道他的想法。」會不會走日式訓練量多路線？林承飛說：「我們習慣了，洪總那時候就是這樣。」

林承飛 宋嘉翔 曾豪駒

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