中職／曾豪駒卸任教頭仍是教練 將開會討論教練團調整
樂天桃猿隊今天宣布更換總教練，曾豪駒下台一鞠躬，明年球季將由日籍教練古久保健二接任教頭，副領隊沈鈺傑表示，曾豪駒未來仍將繼續擔任教練，但職務內容要等下午開會後才會較明確。
桃猿球團今天宣布，2024新球季起，一軍總教練將由原首席教練古久保健二接任，感謝曾豪駒4年來的帶領，也肯定其連兩年率領球隊進軍台灣大賽，曾豪駒在新球季仍將持續協助強化球隊，教練團陣容待明確後公布。
針對曾豪駒職務變動，沈鈺傑表示，未來仍會繼續擔任球隊教練，只不過要等下午會議後，才會比較清楚職務內容。
猿隊預計今天開會討論一、二軍教練團組成，沈鈺傑指出，成員變動應該不會太大，也因為接下來由古久保健二接任總教練，因此教練團安排上會尊重古久保的想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言