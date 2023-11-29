中職／曾豪駒卸任教頭仍是教練 將開會討論教練團調整

樂天桃猿隊今天宣布更換總教練，曾豪駒下台一鞠躬，明年球季將由日籍教練古久保健二接任教頭，副領隊沈鈺傑表示，曾豪駒未來仍將繼續擔任教練，但職務內容要等下午開會後才會較明確。

桃猿球團今天宣布，2024新球季起，一軍總教練將由原首席教練古久保健二接任，感謝曾豪駒4年來的帶領，也肯定其連兩年率領球隊進軍台灣大賽，曾豪駒在新球季仍將持續協助強化球隊，教練團陣容待明確後公布。

針對曾豪駒職務變動，沈鈺傑表示，未來仍會繼續擔任球隊教練，只不過要等下午會議後，才會比較清楚職務內容。

猿隊預計今天開會討論一、二軍教練團組成，沈鈺傑指出，成員變動應該不會太大，也因為接下來由古久保健二接任總教練，因此教練團安排上會尊重古久保的想法。