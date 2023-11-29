日職／獎盃拿到手軟！山本由伸洋聯MVP三連霸平朗神紀錄

日本職棒於昨日公布年度獎項得主，最受矚目的年度MVP都頒給了聯盟優勝隊伍球員，洋聯毫不意外由打遍聯盟無敵手的歐力士山本由伸獲得，連3年獲獎追平旅美大前輩鈴木一朗紀錄；央聯則是由阪神虎隊新人村上頌樹包辦新人王、MVP，是央聯史上首位。

日職的年度MVP習慣從聯盟優勝球隊中挑選，山本由伸本季16勝6敗、防禦率1.21，164局投球中送出169張國王笑臉，防禦率、勝投、三振、勝率等數據領跑全聯盟，並毫無懸念獲得澤村賞，如今再獲MVP，順利達成MVP、投手四冠王、澤村賞3連霸偉業。

這是日職史上第3次出現MVP三連霸的球員，前一位是1994至1996年的「朗神」鈴木一朗，山本由伸對此表示榮幸，「他是隊史傳奇，我很高興能達到相同的成就，每個人都向他看齊，而我是其中一份子。」

山本補充：「我不會說已經在球場付出了所有，但在我的職棒生涯度過了很棒的旅程，我很高興，因為持續替球隊做出貢獻對我而言很重要。」

來自阪神虎的村上頌樹今年還是新人身分，繳出10勝6敗，防禦率是央聯最低的1.75，一口氣帶走防禦率王、新人王及MVP大獎，並幫助球隊終結38年冠軍荒，堪稱央聯最大贏家。

上一位能同時拿到新人王及MVP的日職球員是1990年的野茂英雄，村上頌樹是歷史第3次，同時也是央聯史上首人。