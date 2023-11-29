快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

日職／獎盃拿到手軟！山本由伸洋聯MVP三連霸平朗神紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸(左)和村上頌樹(右)摘下日職年度MVP大獎。 截圖自X(原推特)
山本由伸(左)和村上頌樹(右)摘下日職年度MVP大獎。 截圖自X(原推特)

日本職棒於昨日公布年度獎項得主，最受矚目的年度MVP都頒給了聯盟優勝隊伍球員，洋聯毫不意外由打遍聯盟無敵手的歐力士山本由伸獲得，連3年獲獎追平旅美大前輩鈴木一朗紀錄；央聯則是由阪神虎新人村上頌樹包辦新人王、MVP，是央聯史上首位。

日職的年度MVP習慣從聯盟優勝球隊中挑選，山本由伸本季16勝6敗、防禦率1.21，164局投球中送出169張國王笑臉，防禦率、勝投、三振、勝率等數據領跑全聯盟，並毫無懸念獲得澤村賞，如今再獲MVP，順利達成MVP、投手四冠王、澤村賞3連霸偉業。

這是日職史上第3次出現MVP三連霸的球員，前一位是1994至1996年的「朗神」鈴木一朗，山本由伸對此表示榮幸，「他是隊史傳奇，我很高興能達到相同的成就，每個人都向他看齊，而我是其中一份子。」

山本補充：「我不會說已經在球場付出了所有，但在我的職棒生涯度過了很棒的旅程，我很高興，因為持續替球隊做出貢獻對我而言很重要。」

來自阪神虎的村上頌樹今年還是新人身分，繳出10勝6敗，防禦率是央聯最低的1.75，一口氣帶走防禦率王、新人王及MVP大獎，並幫助球隊終結38年冠軍荒，堪稱央聯最大贏家。

上一位能同時拿到新人王及MVP的日職球員是1990年的野茂英雄，村上頌樹是歷史第3次，同時也是央聯史上首人。

新人 日本 山本由伸 村上頌樹 阪神虎 歐力士 鈴木一朗

相關新聞

中職／震撼彈！樂天桃猿連兩年錯失總冠軍 總教練換人當

樂天桃猿隊連續兩年在總冠軍賽鍛羽而歸，球團今天公布，明年球季一軍總教練由首席教練古久保健二接任，曾豪駒轉換其他職務協助球...

中職／古林睿煬被注意到了 美職球探：有魅力的素材

暌違6年重新舉辦的亞洲棒球冠軍爭霸賽今年在日本舉行，不少亞洲年輕球員在此舞台嶄露頭角，大聯盟球探紛紛到場觀察，壓制日本隊...

中職／徐若熙首進美職國際新秀榜 曾峻岳「發光時刻」提早

美國棒球數據網站「FanGraphs」公布最新國際新秀排行榜，日職強投山本由伸排第一，中華職棒也有兩名台灣投手上榜，富邦...

日職／獎盃拿到手軟！山本由伸洋聯MVP三連霸平朗神紀錄

日本職棒於昨日公布年度獎項得主，最受矚目的年度MVP都頒給了聯盟優勝隊伍球員，洋聯毫不意外由打遍聯盟無敵手的歐力士山本由伸獲得，連3年獲獎追平旅美大前輩鈴木一朗紀錄；央聯則是由阪神虎隊新人村上頌樹包辦

中職／曾豪駒卸任教頭仍是教練 將開會討論教練團調整

樂天桃猿隊今天宣布更換總教練，曾豪駒下台一鞠躬，明年球季將由日籍教練古久保健二接任教頭，副領隊沈鈺傑表示，曾豪駒未來仍將...

中職／台鋼雄鷹擴編選秀補4投1野 陳文杰最早確定

台鋼雄鷹隊昨天透過擴編選秀取得5塊重要的戰力拼圖，選進4名投手、1名外野手，中信兄弟隊陳文杰從去年首波擴編就被熱烈點名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。