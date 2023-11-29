中職／台鋼雄鷹擴編 選進4投1野

台鋼雄鷹隊昨天透過擴編選秀取得5塊重要的戰力拼圖，選進4名投手、1名外野手，中信兄弟隊陳文杰從去年首波擴編就被熱烈點名，雄鷹領隊劉東洋證實他是團隊很快就有共識的人選。

雄鷹選進的4名投手，分別是富邦悍將隊郭俊麟、味全龍隊王躍霖、統一獅隊施子謙、樂天桃猿隊許峻暘，需支付原球團750萬元權利金，是一筆合計3750萬的補強。

劉東洋指出，選進的5人平均年齡28.6歲，第1次擴編選秀著重守備位置，今年先從弱點下手，整季打下來看到投手的不足，因此選才較多，郭俊麟、施子謙設定為先發，王躍霖、許峻暘定位牛棚。

劉東洋分析這次名單，認為應以王躍霖最令外界意外，「主要考量選手比較年輕、經驗不足，冬季聯盟也有凸顯出這個問題，希望他可以在牛棚扮演老大哥的角色。」目前先發投手有王溢正扮演領袖，希望牛棚也有位老將來帶領，希望借重他在桃猿、味全龍都有冠軍經驗。

郭俊麟為雄鷹總教練洪一中2020年擔任悍將教頭時期選進，當時無懼他剛動韌帶置換手術，以第2指名挑選，如今將在雄鷹再續前緣。

劉東洋說，郭俊麟算是討論到滿晚才確定，與另一人選有在拉扯，不只洪總認為對隊形有幫助，日籍投手教練橫田久則對他也有了解，期望轉換環境後投出外界對他的期待。

陳文杰正隨亞錦賽中華隊集訓，昨在大巨蛋練球時「放榜」，眼眶泛紅感謝兄弟給予自己的一切。