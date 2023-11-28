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徐生明盃／龜山奪第6冠 余家睿獲功勞獎

中央社／ 台北28日電
桃園龜山國小奪下徐生明盃冠軍。 中華民國徐生明棒球發展協會
桃園龜山國小奪下徐生明盃冠軍。 中華民國徐生明棒球發展協會

徐生明盃少棒賽冠軍戰桃園龜山國小與北市東園國小交手，龜山先發投手賴承希5局無責失分好投，捕手余家睿攻守有表現，以7比1奪下隊史第6冠，余家睿獲得大會功勞獎。

第11屆徐生明盃少棒賽在彰化舉行，桃園龜山國小過去曾在徐生明盃寫下4連霸紀錄，上一次奪冠是2020年，今天4強賽先以5比1擊敗新竹市關東國小，冠軍戰與台北市東園國小交手。

冠軍戰龜山先發投手賴承希投5局僅被敲出1支安打，投出4次三振、4次四壞保送，失掉1分非責失分，邱唯喆後援投1局沒被敲出安打，投出2次三振，替球隊守住勝利。

冠軍戰1局上東園先馳得點，龜山3局下有攻勢，靠著單局1支安打、對手2次守備失誤跑回2分、翻轉戰局，4局下余家睿安打開啟攻勢，單局攻下3分、奠定勝基。

5局下龜山多添保險分，邱唯喆、彭乙晏接連二壘打，余家睿補上安打，龜山單局再拿2分，順利搶下比賽勝利。

龜山總教練干易哲表示，今年陣容雖然全是6年級學生，但一開始設定是以晉4強為目標，4天要打7場比賽，對小朋友來說也是滿累的，很幸運晉級後也找到突破口，能夠拿到冠軍是大家一起努力的成果，也感謝桃園市教育局長期對龜山國小的支持。

干易哲對今天冠軍戰的先發投手賴承希讚譽有佳，「他有扛住冠軍戰壓力，渡過第1局的亂流後越投越穩，無論在控球、速度都越來越好，應該在過程中有得到成長。」

賴承希從小二開始打棒球，曾獲關帝廟盃的打擊獎、去年新北U12的MVP，這次也拿下投手獎，而與他搭配的捕手余家睿則獲功勞獎。

徐生明盃落幕，「師母」謝榮瑤則感謝大家幫忙，「謝謝所有的貴人們，讓第11屆徐生明國際少棒錦標賽圓圓滿滿。」

徐生明 棒球

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