中職／雄鷹擴編選秀陳文杰最快決定 盼王躍霖帶領牛棚

中職台鋼雄鷹隊第2次擴編選秀選入4投手、1野手，領隊劉東洋表示，這次選入球員平均年紀28.6歲，選才考量跟去年不同，陳文杰是最快決定的人選，盼王躍霖成牛棚老大哥。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天公布第2次擴編選秀名單，下午2時完成所有通報程序，聯盟也召開會議確認名單。雄鷹隊選進4投1野為中信兄弟野手陳文杰、富邦悍將投手郭俊麟、統一獅隊投手施子謙、樂天桃猿隊投手許峻暘、味全龍隊投手王躍霖。

根據規定，第2次擴編選秀是從原球團18人保護名單外指名1人，新球團支付原球團權利金每人新台幣750萬元。被指名球員需於12月31日前完成轉隊。

雄鷹隊領隊劉東洋今天受訪表示，近兩年選秀選入球員都偏年輕，約在22、23歲左右，今年先透過交易加入老將王溢正等人，此次擴編選秀球員平均年紀28.6歲，是符合球隊需要的戰力，經驗也比大部分現有球員來得高。

劉東洋表示，今年選才和去年不太一樣，去年是球隊架構組織的初期，考量到捕手、投手、內野和外野手的比例均衡，今年名單則是投手比較多，是經過一整年二軍賽事後跟總教練洪一中討論結論，針對球隊不足的投手部分補強。

劉東洋透露，陳文杰是內部討論名單共識度滿高的球員，陳文杰去年成績算生涯最好一年，雖然今年陷入低潮，但球隊希望補強中線守備球員，很快就有結論。

至於味全龍隊投手王躍霖，劉東洋坦言，或許大家會比較意外，但考量陣中年輕投手經驗不足，在冬盟賽事中也有突顯出這些課題，所以球團希望王躍霖加入後在牛棚扮演老大哥角色。