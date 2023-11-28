中職／早已設定是最後一年 味全龍高孝儀捧冠後告別選手生涯

味全龍隊33歲外野手高孝儀今年在奪冠之路上扮演關鍵戰力，他決定告別選手生涯，球團給予高度肯定與感謝，也將與他討論下一步職涯規畫。

高孝儀去年季後被富邦悍將隊放在60人名單之外，轉戰龍隊，在總冠軍賽第7戰敲出關鍵安打，幫助龍隊奪冠，賽後也不禁掉下男兒淚，這是他生涯第二度捧冠，兩次都隨總教練葉君璋摘下冠軍戒指。

球團表示，高孝儀征戰職棒10年，對於棒球的熱愛不曾改變，他在季初加入龍隊時，就設定今年是以球員身分在中職奮戰的最後一年，在最後能拿下總冠軍作為完美落幕，他將卸下球員生涯，往下一個旅程邁進。

球團對高孝儀給予高度肯定與感謝，衷心祝福他從球員生涯退役後開展更璀璨的下半場人生，「謝謝孝儀今年球季對味全龍的付出，帶領著年輕的龍將們成長，總冠軍賽G7的關鍵安打將永遠深植在龍迷心中。」