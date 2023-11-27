日職／最佳10人出爐！歐力士占洋聯半數 山本由伸只跑一票

日本職棒今天公布洋聯最佳10人及央聯最佳9人，洋聯半數被歐力士隊包辦，其中準備挑戰大聯盟的山本由伸獲選最佳投手，他獲得267票中的266票，另一票是隊友平野佳壽。

洋聯最佳10人分別是投手山本由伸（歐力士）、捕手森友哉（歐力士）、一壘手頓宮裕真（歐力士）、二壘手淺村榮斗（樂天）、三壘手宗佑磨（歐力士）、游擊手紅林弘太郎（歐力士）、指定打擊波蘭科（Gregory Polanco，羅德），外野手則是近藤健介（軟銀）、萬波中正（火腿）與柳田悠岐（軟銀）。

ベストナイン賞

【パ・リーグ】

投：山本由伸(B) ③

捕：森友哉(B) ④

一：頓宮裕真(B) 初

二：浅村栄斗(E) ⑦ ＋一①

三：宗佑磨(B) ③

遊：紅林弘太郎(B) 初

外：近藤健介(H) ② ＋DH②

外：万波中正(F) 初

外：柳田悠岐(H) ⑧

DH：Ｇ．ポランコ(M) 初https://t.co/jlL58WTHle#NPB #NPBAWARDS pic.twitter.com/agajU5Rz77 — 日本野球機構（NPB） (@npb) 2023年11月27日

央聯最佳9人分別是投手東克樹（橫濱）、捕手大城卓三（巨人）、一壘手大山悠輔（阪神）、二壘手牧秀悟（橫濱）、三壘手宮崎敏郎（橫濱）、游擊手木浪聖也（阪神），外野手為近本光司（阪神）、西川龍馬（廣島）與岡林勇希（中日）。