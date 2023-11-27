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日職／最佳10人出爐！歐力士占洋聯半數 山本由伸只跑一票

聯合新聞網／ 綜合報導
洋聯最佳10人。 截圖自NPB官方X
洋聯最佳10人。 截圖自NPB官方X

日本職棒今天公布洋聯最佳10人及央聯最佳9人，洋聯半數被歐力士隊包辦，其中準備挑戰大聯盟的山本由伸獲選最佳投手，他獲得267票中的266票，另一票是隊友平野佳壽。

洋聯最佳10人分別是投手山本由伸（歐力士）、捕手森友哉（歐力士）、一壘手頓宮裕真（歐力士）、二壘手淺村榮斗（樂天）、三壘手宗佑磨（歐力士）、游擊手紅林弘太郎（歐力士）、指定打擊波蘭科（Gregory Polanco，羅德），外野手則是近藤健介（軟銀）、萬波中正（火腿）與柳田悠岐（軟銀）。

央聯最佳9人分別是投手東克樹（橫濱）、捕手大城卓三（巨人）、一壘手大山悠輔（阪神）、二壘手牧秀悟（橫濱）、三壘手宮崎敏郎（橫濱）、游擊手木浪聖也（阪神），外野手為近本光司（阪神）、西川龍馬（廣島）與岡林勇希（中日）。

山本由伸

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