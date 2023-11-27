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關懷盃／三星國小奪第5冠 莊海祥完投又敲逆轉安

中央社／ 花蓮27日電
關懷盃少棒組三星國小奪冠。原棒協提供
關懷盃少棒組三星國小奪冠。原棒協提供

關懷盃棒球邀請賽今天進入最後一天賽程，少棒組冠軍戰宜蘭縣三星國小擊退南投縣千秋國小，拿下隊史第5冠。三星隊長莊海祥不但完投，還敲出逆轉二壘安打，投打都建功。

關懷盃是每一年花蓮、台東輪流舉辦，今年進入第30屆，少棒組冠軍戰由三星國小對上千秋國小，3局下三星國小1比3落後時，莊海祥敲出1打點二壘安打，郭治遠再敲安打追平比數；4局下3比4落後時，莊海祥再敲出3打點清壘安打逆轉。

終場三星就以6比5擊敗千秋，繼2005、2017、2019、2021年之後，拿下關懷盃隊史第5冠，且都是在花蓮拿下。

此戰6年級的莊海祥除了敲出2支關鍵二壘安打、包辦5分打點，還擔任先發投手，完投6局失5分。三星總教練黃郁翔表示，上學期就有很多比賽，關鍵逆轉分數都是由莊海祥打進來，「4年級就讓他先發了，上了6年級之後讓他當隊長，有一些責任感，磨他的個性，有變得更穩重。」

黃郁翔指出，莊海祥能投能打，守備也不錯，平常游擊也可以守。莊海祥則表示，自己在投手、游擊手、捕手3個位置中，最喜歡擔任游擊手，「因為可以帶動整個氣勢。」不過談到當隊長，他則笑說：「當隊長不好玩，他們很吵、很難管。」

今天2度敲出關鍵安打，莊海祥指出，上去打擊區前並不會緊張，「因為已經很習慣了，之前也有打過超前安打，沒有多想什麼，看那顆球過來我就打。」這次已經是莊海祥第2次拿到關懷盃冠軍，2年前還是4年級時就已經跟學長一起奪冠過。

關懷盃江秉潁6局好投 七賢國中成黑馬奪首冠

關懷盃青少棒組七賢國中成黑馬奪首冠。原棒協提供
關懷盃青少棒組七賢國中成黑馬奪首冠。原棒協提供

原棒協關懷盃棒球邀請賽，青少棒組今天由黑馬高雄市七賢國中擊敗花蓮縣三民國中，奪下關懷盃首冠。繳出6局僅失2分好投的江秉潁表示「告訴自己最後一年了不要怕。」

第30屆關懷盃棒球邀請賽在花蓮舉行，今天進入最後一天賽程，七賢國中在冠軍戰強碰由「班長」張志強帶領的三民國中。三民本來取得2比0領先，不過5局上追回1分後，6局上孫尉哲敲出2打點逆轉二壘安打，7局上隊長張陳加峰敲三壘安打後，楊承恩再敲安打送回1分。

終場七賢國中就以4比2擊敗三民國中，成為本屆關懷盃大黑馬球隊，七賢國中上次參加關懷盃已經是2014年的事情，今天不但奪下關懷盃首冠，且是總教練盧偉凡近3年執教以來，在各大盃賽的首冠，對他們來說意義非凡。

這場比賽後來居上，盧偉凡表示，「沒有一刻是放鬆的，每一刻都是堅持到底，我們在前面16強也是原本落後，最後逆轉回來，我覺得對他們來說是很大的幫助，沒有因為落後而放棄，對他們未來一定是不一樣的開始，因為以往落後氣勢就會降下來。」

此戰七賢先發投手江秉潁用61球主投6局，被敲出5支安打，投出1次保送，飆出7次三振，僅失掉2分，奪下勝投；最後孫尉哲後援投1局也無失分。盧偉凡指出，其實來關懷盃之前江秉潁的狀況很差，但透過比賽調整愈來愈好，「教練團就相信他，給他一個機會，他也表現出來給我看。」

江秉潁指出，是在今天吃完午餐之後，才知道自己要在冠軍戰先發，「就告訴自己不要緊張，平常心就好。」他表示，今年心態部分加強很多，變得更成熟，「告訴自己（國中）最後一年了不要怕。」

江秉潁可以當投手、捕手、內野手（三壘及一壘），最喜歡當投手的感覺，享受跟打者對決，不過他也不為自己設限，希望未來高中可以繼續二刀流，多去嘗試，相信自己以後可以打進職棒。

關懷盃 黃郁

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