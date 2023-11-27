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徐生明盃／台中自由國小6成學生打棒球 楊柏勛未來性看好

中央社／ 彰化27日電
台中自由國小棒球隊在徐生明盃少棒16強止步，但陣中好手楊柏勛投打都有水準、未來性被看好。圖為27日賽後韓國順天南山球員與楊柏勛（右2）合照。中央社 中央通訊社
台中自由國小棒球隊在徐生明盃少棒16強止步，但陣中好手楊柏勛投打都有水準、未來性被看好。圖為27日賽後韓國順天南山球員與楊柏勛（右2）合照。中央社 中央通訊社

台中自由國小在徐生明盃少棒16強止步，全校不到40人、棒球隊占22人，球隊提供住校是招生亮點，但球員來源不足仍是問題，不過陣中也有好手，楊柏勛投打具水準，未來性看好。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今年在彰化舉行，今天16強開打，台中自由國小16強就碰到勁敵韓國順天南山國小，比賽前半段就被拉開比數，4局上結束0比11落後。

自由國小4局下追分，靠著觸身球保送，朱豪中、張勇生、楊柏勳接連安打、野手選擇、李品成補上安打攻勢串聯，攻下3分，但追分不及終場以3比11吞敗。

自由國小總教練白偉宏表示，學校位置靠近苗栗縣，因為位置較偏遠，從學校到台中市區要約1小時車程，招生比較困難，棒球隊提供住校目前有22人，也算是幫助招生，學生大部分是泰雅族。

白偉宏表示，因為招生問題，每屆的球員素質沒辦法很平均，今年算是打得不錯，在巨人盃拿下第3名、菊島盃拿下第4名。

今天16強賽先發投手楊柏勛未來性被看好，投、打都不錯，球速和變化球丟得出來，對方就不好掌握，只是今天太緊張，開賽就有狀況吞敗。

楊柏勛直言今天壓力太大，從小學4年級開始打球，因為覺得打棒球很帥，與韓國隊交手沒有太多的不同，但對手實力很好；楊柏勛的偶像是中職中信兄弟隊內野手江坤宇，直言江坤宇守備撲壘很帥。

棒球 江坤宇

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