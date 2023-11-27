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中職／龍獅留人 多名洋投意願高

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
味全龍洋投鋼龍。報系資料照
味全龍洋投鋼龍。報系資料照

中職今年洋投戰力最強悍的味全龍統一獅隊，都有意留下陣中3名以上洋投，獅隊洽談勝騎士、布雷克順利，龍隊冠軍3洋投也有續留意願；其中勝騎士不受「228條款」限制，各隊都可接觸，因此位於優先洽談順位。獅隊領隊蘇泰安說，雙方接近達共識，希望本周可收到合約回傳。

獅隊洋投本季貢獻481.2局、38勝、防禦率2.73，龍隊則是478局、33勝、防禦率2.99，洋投各項數據都排名聯盟前二。

勝騎士本季為獅隊出賽10場、62.2局，拿下8勝1敗、防禦率1.44，9場先發就有8場優質內容，當時居勝投、防禦率雙冠王，7月初由起亞虎隊買斷合約赴韓發展，但成績大打折扣，季後未獲續約，獅隊馬上與他接洽。

蘇泰安說，經過這一、兩周洽談，已接近達成共識，希望這幾天可以敲定，「勝騎士去南韓前就有表達若回來台灣，會優先考慮獅隊。」羅昂已在季中完成續約，布雷克的洽談同步進行中，本季留到季末的洋投還有克維斯、蘭道爾、布萊威尚在評估去留。

龍隊3洋投都是今年奪冠的重要戰力拼圖，鋼龍為勝投王、三振王，布里悍是防禦率王，伍鐸是總冠軍賽優秀球員獎項得主，加上4號洋投錡龍，龍隊都有留人計畫。領隊丁仲緯透露，目前沒聽說國外球隊接觸，「大家續留意願滿高。」

布雷克 統一獅 味全龍 鋼龍 伍鐸 布里悍

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