中職／昔日打造二代象黃金內野 榊原良行病逝享壽74歲

職棒生涯從日職阪神虎隊起步、曾於中職兄弟象隊擔任教練的榊原良行，今天凌晨1點因肺炎病逝於名古屋的醫院內，享壽74歲，他是許多兄弟選手眼中的恩師，包括現在中信兄弟隊教頭的彭政閔。

榊原良行來自靜岡縣，他是阪神在1974年選秀第四指名，生涯共在日職一軍出賽10季，效力過阪神、火腿隊，退役後陸續於阪神、中日隊擔任過教練，隨後於1999年應兄弟教頭中山俊丈之邀，來台擔任守備教練，也曾於業餘成棒崇越科技棒球隊執教。

榊原良行對彭政閔、馮勝賢、王勝偉等人的指導，在他們生涯初期就為守備扎下根基，「榊原流」對這批「二代象」選手養成路上有極大影響，也是打造黃金內野的最大功臣。

現任兄弟教頭的彭政閔，也常提到榊原教練對自己的幫助，甚至在他2019年引退時，榊原良行也來台參與，並與他一起繞壘。王勝偉生涯累積9座游擊金手套，謹記榊原教練對自己的教導，認為教練身上對棒球有著強烈的態度，迫使自己更進步。