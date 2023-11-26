中職／首次封王遊行好期待 吳東融明年還是當球員

味全龍隊拿下今年中職總冠軍後持續進修，安排總教練葉君璋率領徐若熙、吳東融及數名教練，赴日參加歐力士隊秋訓，外界好奇吳東融角色是否轉變？總教練葉君璋先開玩笑說：「當翻譯。」後來強調，「他明年還是球員。」

32歲的吳東融今年一軍僅出賽14場，秋訓跟著赴日引發外界聯想，但葉總表示，主要是名單有體能、外野、投手部門教練，但剛好缺內野，加上吳東融也會日文，所以一起跟著去參訪，「或許他會慢慢準備當教練，但不會是明年。」

吳東融則表示，剛進職棒時，給自己的目標是打到35歲，明年也想繼續當球員，只因高中在日本念書，才會跟著去秋訓當翻譯，「也是學習人家的訓練方式，對我之後作為選手的練習很有幫助。」

吳東融觀察，歐力士隊的秋訓場地跟台灣差距不會太大，但訓練細節上做得更多，「像是他們從做操就開始包含技術訓練，滿特別的，光是看跑壘就有很多細節。」

「今年狀況比較不好。」吳東融表示，作為球員難免遇到低潮，但目前還是想繼續努力當球員，「未來如果有機會當教練，自己也有興趣，但還能打就繼續打，先邊看邊學。」

過去效力中信兄弟隊時，吳東融參與了四次「亞軍」，兄弟二連霸時已經轉到龍隊，今年首次體驗奪冠，今天更要搭車封王遊行，他說：「謝謝隊友帶我感受冠軍滋味，回想起來，自己在球季中還是有幫助，不管是場上場下，很開心能跟著球隊一起拿冠軍。」