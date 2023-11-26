快訊

吃鍋曬照誤露點餐QR Code 她遭惡整下單「190萬元」小菜

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救

中職／首次封王遊行好期待 吳東融明年還是當球員

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊捕手劉時豪（右）今年季後行使自由球員權利，隊友吳東融（左）慰留。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊捕手劉時豪（右）今年季後行使自由球員權利，隊友吳東融（左）慰留。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊拿下今年中職總冠軍後持續進修，安排總教練葉君璋率領徐若熙、吳東融及數名教練，赴日參加歐力士隊秋訓，外界好奇吳東融角色是否轉變？總教練葉君璋先開玩笑說：「當翻譯。」後來強調，「他明年還是球員。」

32歲的吳東融今年一軍僅出賽14場，秋訓跟著赴日引發外界聯想，但葉總表示，主要是名單有體能、外野、投手部門教練，但剛好缺內野，加上吳東融也會日文，所以一起跟著去參訪，「或許他會慢慢準備當教練，但不會是明年。」

吳東融則表示，剛進職棒時，給自己的目標是打到35歲，明年也想繼續當球員，只因高中在日本念書，才會跟著去秋訓當翻譯，「也是學習人家的訓練方式，對我之後作為選手的練習很有幫助。」

吳東融觀察，歐力士隊的秋訓場地跟台灣差距不會太大，但訓練細節上做得更多，「像是他們從做操就開始包含技術訓練，滿特別的，光是看跑壘就有很多細節。」

「今年狀況比較不好。」吳東融表示，作為球員難免遇到低潮，但目前還是想繼續努力當球員，「未來如果有機會當教練，自己也有興趣，但還能打就繼續打，先邊看邊學。」

過去效力中信兄弟隊時，吳東融參與了四次「亞軍」，兄弟二連霸時已經轉到龍隊，今年首次體驗奪冠，今天更要搭車封王遊行，他說：「謝謝隊友帶我感受冠軍滋味，回想起來，自己在球季中還是有幫助，不管是場上場下，很開心能跟著球隊一起拿冠軍。」

吳東融 歐力士 葉君璋

延伸閱讀

MiLB／同是亞錦賽火球男 劉致榮想跟徐若熙學魔球

亞錦賽／徐若熙開幕戰先發抗韓 郭李把最重要兩戰都交給他

中職／葉君璋帶徐若熙赴日 看歐力士訓練方式收穫多

亞錦賽／徐若熙使用限制不難用 郭李建夫看年輕強投輩出好興奮

相關新聞

中職／想續留奪冠洋投 龍隊也考慮新人選

味全龍隊拿下今年中華職棒總冠軍，洋投戰力幫助不小，明年球季朝續留方向前進，但也有新人選納入參考，尤其鋼龍、布里悍、伍鐸在...

中職／龍隊18人名單有共識 葉總：送出去比較難

味全龍隊今天舉辦球迷感謝祭暨封王遊行，一、二軍都到場參加，只不過28日就是新軍台鋼雄鷹隊擴編選秀的日子，到時勢必有人要離...

中職／勝騎士回鍋獅隊快了？領隊：接近達成共識盼近日敲定

統一獅隊洋將去留規畫，除了季中已經完成續約的羅昂外，目前首要任務是簽下勝騎士、布雷克，領隊蘇泰安透露談約進展順利，與勝騎...

中職／隊友、教頭齊喊留下來 劉時豪談FA：順其自然

奪得今年中職總冠軍的味全龍隊今天舉辦封王遊行，早上的球迷會提出自由球員申請的捕手劉時豪現身，隊友紛紛慰留，球迷也刷一排「...

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

2023年亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票今天全面開賣，不到1分鐘就全數賣完，如今有望加開座...

中職／丘總明年仍是悍將教頭 洋投留用優先洽談富藍戈

富邦悍將隊今年再度無緣季後賽，展望明年球季，對於洋將的去留計畫，領隊林華韋表示，富藍戈會洽談續留，但合約尚未談定，恩力、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。